El Gobierno alardea de su emboscada con el CGPJ y pone en duda el liderazgo de Feijóo

La ruptura total de las conversaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha saldado en clave electoral. Ya no hay ninguna vía abierta entre Moncloa y Génova ni la habrá. Por parte de los populares queda claro el mensaje: no se llegará a un acuerdo con Pedro Sánchez en lo que queda de legislatura. Tendrá que ser con otro Gobierno, uno que no busque contentar a ERC. Y por el lado socialista, este movimiento les ha servido para poner en duda el liderazgo de Alberto Nuñez Feijóo de cara a los comicios generales.

Desde Moncloa han decidido proclamar el fin del efecto Feijóo, tal y como publica hoy Economía Digital. Y así lo ha mostrado este domingo la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, que ha dicho que, tras la suspensión de las negociaciones para renovar el Poder Judicial, se pone en duda el liderazgo del presidente popular tanto para dirigir su partido como para ser candidato en las elecciones.

«Hasta qué punto los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente al que le condicionan constantemente sus decisiones» Pilar Alegría

«Hasta qué punto los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente al que le condicionan constantemente sus decisiones, ante un dirigente sin autonomía, que se doblega ante las presiones de la derecha más reaccionaria y sucumbe ante las presiones de las fuerzas ultraconservadoras», ha señalado la también ministra de Educación, en unas declaraciones enviadas por el PSOE. «Ha perdido la oportunidad de convertirse en un verdadero patriota, en un verdadero hombre de Estado», ha añadido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la inauguración del curso político del PP madrileño, este viernes en Alcalá de Henares.EFE/ Fernando Villar

Los socialistas responden así después de que se diera a conocer que unos mensajes que se intercambiaron por Whatsapp entre el líder del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno fueron el detonante de la ruptura del pacto. La dirigente madrileña le hizo saber que le parecía «una barbaridad» pactar el CGPJ, según informaron distintos medios. De la misma manera, su homólogo andaluz también estuvo en contacto con Feijóo y compartieron que era «inasumible» pactar la renovación mientras se negocia la reforma del delito de sedición.

El PSOE culpa al PP de poner excusas

Pero para Alegría, se trata solo de «excusas» que «lleva encadenando» el PP «casi cuatro años». «La pregunta es hasta qué punto los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente que incumple la Constitución», ha puntualizado. Y ha agregado que la renovación de este órgano «no es una decisión, es una obligación que hay que cumplir sí o sí».

Leer más: ERC y PSOE llevan tres años negociando la reforma del delito de sedición

«Han pasado 72 horas desde que el PP anunciara a través de un comunicado que de nuevo volvía a la insumisión constitucional», ha lamentado la portavoz. «En este país hay que recordarle al PP que la Constitución se cumple desde el primero hasta el último de sus artículos, y todos los días del año, estés en el Gobierno o estés en el oposición», ha agregado.

La socialista ha afirmado, en la misma línea que lo hizo este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto para celebrar el 40º aniversario de la mayoría absoluta en 1982, que en el PP están «sumidos en una irresponsabilidad constante que ha provocado la mayor crisis de la Justicia vivida a lo largo de nuestra democracia».

«El PP y Feijóo hace ya mucho tiempo que dejaron de hacer oposición a este Gobierno para hacérsela directamente a nuestro país», ha lamentado Alegría. «Con esta decisión el líder popular​ queda cuestionado no solo para dirigir el PP sino para ser candidato a presidir España», ha concluido.