Moncloa niega un compromiso de Sánchez para reunirse con Feijóo: negociarán los grupos parlamentarios

Desde el pasado domingo 23J, el Gobierno se encuentra en funciones, pero la rutina continúa y, sobre todo, el avance del reloj. La investidura está en el aire y aunque Pedro Sánchez y el PSOE tienen todas las opciones para repetir en Moncloa, los números no están atados aún. Así, fuentes del Gobierno insisten en que, a diferencia de lo que dejó caer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que habrá conversaciones entre ambos líderes, la realidad no es tan así.

«El presidente Sánchez no se emplazó a hablar con Feijóo como ha dicho el PP. No se comprometió a nada», señalan. Porque, desde luego, los socialistas no tienen prisa, y ponen el primer hito a conseguir en la formación de las Cortes el próximo 17 de agosto. Ése es el primer paso y no otro, aseguran.

De todos modos, según ha confirmado la propia portavoz del Gobierno en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, son los grupos parlamentarios los que «están en esos trabajos» y no Moncloa, porque, ha recordado, «el Gobierno está en funciones». También ha informado la portavoz que no habrá despacho extraordinario de Pedro Sánchez con el rey Felipe VI en Mallorca, en el Palacio de Marivent.

Ejemplificar que Feijóo no tiene apoyos

Tal y como ha especificado Rodríguez, el Rey y Sánchez «se reunirán de forma ordinaria, como viene siendo habitual». En otras ocasiones sí que se había desplazado el presidente, aun estando en funciones, a la residencia de verano del monarca. Sucedió en 2019.

La agenda se ha reducido al mínimo para Sánchez y no es fruto, al menos únicamente, del descanso estival propio de la época, máxime tras cien días con dos campañas electorales y dos elecciones. La idea que cimenta la estrategia del PSOE es darle la iniciativa política a Núñez Feijóo, al que no le dan las cuentas, para ejemplificar «que no tiene apoyos» y sólo puede negociar con Vox. Esa pantalla de negociar la investidura de Sánchez, dejan caer, será más bien para la vuelta del verano.

La llamada a la calma es total desde los cuadros del Ejecutivo. «Hay que dar tiempo», repiten, una y otra vez. «No nos vamos a entrometer en las funciones del Rey. Él es el que tiene la potestad. Lo que está claro es que Feijóo no tiene los votos para ser investido», subrayan desde el Gobierno.