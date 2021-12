Moreno busca integrar en sus listas a dirigentes de Cs ante las injerencias de Génova

La pugna entre Génova y el Partido Popular de Andalucía por dirigir el adelanto electoral no ha hecho más que comenzar. A la fecha en cuestión se suma ahora el dilema de contar o no con Ciudadanos y para qué. Mientras la dirección general descarta ir con los naranjas en coalición; en el sur ya se abren a sumar a dirigentes de Cs en sus listas para sortear las maniobras del secretario general, Teodoro García Egea. “Es una idea pero no estamos trabajando en estos momentos en el adelanto electoral”, avanzan a Economía Digital.

El murciano ya dio la semana pasada un ‘toque’ al presidente andaluz, Juanma Moreno, cuando todavía no se había abierto a fijar ninguna fecha en el calendario. “Tendrá que convocar elecciones” anticipadas porque sin presupuestos no tiene sentido prolongar la legislatura, señaló Egea en un acto en Castellón. Moreno recogió el guante y ya contempla junio u octubre para que se celebren los comicios.

El siguiente paso en la pugna habitual de las federaciones con la dirección nacional del partido viene con la elección de las listas, y sino que se lo pregunten a Isabel Díaz Ayuso y la inclusión de Toni Cantó. En este caso, en Génova no quieren ni oír aquello de una lista conjunta con Cs.

La líder naranja, Inés Arrimadas, se abrió a esa posibilidad aunque, más tarde, matizó que no lo había dicho por Andalucía. Algo que en Génova y de inmediato cerraron la puerta. “No hemos hablado con Cs, pero no lo contemplamos”, señalan fuentes del partido de Pablo Casado.

El líder del PP sigue desconfiando de Arrimadas por la moción de censura en Murcia y aseguran que la fórmula para presentarse en Andalucía es solo PP.

Sin embargo, el presidente andaluz no oculta su amistad y su deseo de seguir gobernando junto al vicepresidente de Cs, Juan Marín, y en su entorno dejarían la puerta abierta a que algunos dirigentes naranjas se incluyeran en las listas del PP. Siempre bajo la marca de Casado.

De esta manera también se contentaría a la dirección nacional, en concreto a Fran Hervías, el exdirigente de Cs que está ahormando el proceso de absorción de Cs al PP. Aunque, tal y como publicó Economía Digital, la enemistad entre Marín y Hervías es notoria tras haber pujado en el pasado por el cariño de Albert Rivera para controlar Andalucía.

Marín: “En Madrid están a otras cosas”

Casado ha dado por zanjada la discusión sobre las listas conjuntas, pero evitan pronunciarse sobre esta última propuesta (de incluir a dirigente de Cs en sus listas). Sin embargo, el vicepresidente de la Junta no quiere darse por enterado y abre más la incómoda brecha entre Moreno y García Egea asegurando este martes que “el PP de Andalucía no se ha pronunciado”.

El dirigente naranja está convencido de que el PP está abierto a debatir listas conjuntas o así lo quiere hacer ver para dar alas a los suyos ante las encuestas. “PP y Cs estamos dispuesto a explorar cualquier posibilidad para que este Gobierno siga adelante”, señaló.

Los líderes de Ciudadanos, Juan Marín y del PP-A, Juanma Moreno al término de una rueda de prensa. Foto: EFE

Marín esgrime que el rechazo a listas conjuntas de ambos partidos ha partido de la dirección nacional del PP. “Allí en Madrid están en otras cosas”, dijo, mientras que recordó que “el PP de Andalucía no se ha pronunciado” en claro contraste con la negativa rotunda expresada por la Ejecutiva nacional.

El vicepresidente de la Junta lanzó un guiño, o la mano al cuello, a Moreno y se mostró convencido de que “los que mejor conocemos la situación somos los que estamos aquí” haciendo política en Andalucía, y esgrimir entonces que “Andalucía está por delante de mis siglas”, una percepción que afirmó compartir con el presidente de la Junta, así como reiteró que el planteamiento de que “exploremos esas vías” lo comparte “el PP andaluz también”, por mucho que Génova haya cerrado la puerta.

Las declaraciones no han gustado en Génova. Marín fue, de hecho, uno de los invitados de honor en el congreso del PP andaluz, el primero que los populares de esta región celebran siendo Gobierno y no oposición y, según relataron varios de los presentes, el “más especial” para la familia andaluza del PP.

Pero la presencia del también coordinador de Ciudadanos en la región -que incluso llegó a intervenir en el cónclave- y el hecho de que Moreno no le retirase la invitación después de que Marín disparase contra Génova y contra los intereses del propio ejecutivo andaluz han desatado los recelos en diferentes sectores del PP por los tambores de un posible pacto oculto entre el propio Juan Marín y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

En el PP andaluz también hay discrepancias respecto a la figura de Marín y estos últimos movimientos, pese a que el presidente andaluz sigue cerrando filas con su vicepresidente.

Cabe recordar que sólo la suma de PP y Cs –con el apoyo externo de Vox– pudo desbancar al PSOE tras décadas en el poder. Hoy, las encuestas arrojan un escenario parecido. Los naranjas siguen, de momento, con vida y los populares deberán hacer cálculos sobre si sus votos vuelven a ser indispensables. El arreglo interno entre Génova y San Telmo también está por analizar.