Los Mossos exigen al nuevo conseller de Interior que condene los ataques de la CUP al cuerpo

Inquietud en los Mossos d’Esquadra ante el nuevo Govern. El pacto ERC-CUP que vuelve a poner el foco en la policía autonómica y los disturbios en un desahucio en Poble Sec (Barcelona) con la participación de cuatro diputados anticapitalistas tiene al cuerpo en vilo, y han exigido al nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, un apoyo sin paliativos.

“Ya le hemos pedido al nuevo conseller que condene los ataques de los cuatro parlamentarios que estaban en la manifestación contra los agentes de la brimo”, ha explicado a Economía Digital el portavoz del sindicato USPAC, Albert Palacio. El representante ha lamentado que los diputados de la CUP estuvieran “con esas caras, incitando contra servidores públicos”.

“Lo que le pedimos al nuevo conseller es que defienda a la institución que representa”, lamenta la portavoz de SAP-FEPOL, Imma Viudes, a este medio. La representante policial también defiende que Elena debe desmarcarse por completo de la actitud de los diputados Dolors Sabaté, Eulàlia Reguant, Carles Riera y Xavier Pellicer.

“Lo que pedimos es que no se nos instrumentalice”

Ambos sindicatos coinciden en que los Mossos, como garantes del orden público, cumplen la ley en tanto que policía judicial. “El trabajo político lo tienen que hacer los políticos para evitar desahucios”, defiende Palacio mientras recuerda que la CUP tiene capacidad legislativa. “Si no les gusta la ley, pues cámbienla, son ellos quienes pueden hacerlo”, lamenta Viudes.

USPAC, que no tiene “ninguna expectativa” de mejora con el nuevo responsable de Interior, ha pedido que no se les politice y se les use como moneda de cambio: “Lo que pedimos conseller tras conseller es que no se nos instrumentalice y se nos deje desarrollar nuestro trabajo”.

Una línea similar ha defendido SAP-FEPOL, que ha asegurado que no tienen problema en volver a sentarse por “enésima vez” a debatir del modelo de orden público, aunque advierten que no tolerarán la “instrumentalización”. Viudes ha recordado que fue el propio Parlament el que sustituyó las pelotas de goma por las de foam, mecanismo que ahora demoniza.

“Acabarán 500 manifestantes y 400 Mossos heridos”

Ambos representantes sindicales advierten de los riesgos a la hora de eliminar los métodos para mantener la distancia con manifestantes violentos y evitar el cuerpo a cuerpo, algo recogido en el acuerdo ERC-CUP. “A ver si vamos a ser la única policía moderna de Europa sin estos mecanismos”, lamenta Palacio.

Ambos sindicatos argumentan que el cuerpo a cuerpo entre agentes y manifestantes sería mucho peor, ante la pérdida de control de la situación y también por el aumento del número de heridos “que evidentemente nadie quiere y lamentamos”. “Así acabarán 500 manifestantes y 400 Mossos heridos, será peor el remedio de la enfermedad”, advierte Palacio.

El nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena (i), recibe la cartera del departamento del anterior conseller, Miquel Sàmper (d).EFE/ Alejandro García

Las mejoras en el ámbito laboral también son reivindicaciones que esperan que el nuevo conseller resuelva. Palacio ha ejemplificado algunos de de los escollos pendientes, que sospecha que están en el aire por cuestiones políticas: “Tenemos vehículos que se caen a pedazos, algunas comisarías sin agua caliente, falta formación”.

También, en la cuestión de la edad de jubilación, al ser la única gran policía que no tiene capacidad de retirarse anticipadamente pese al desgaste físico por edad, algo que sí disfrutan los bomberos. Viudes ha recordado que el compromiso se firmó con el exconseller Miquel Buch, pero ha quedado en nada. “No tenemos tantos sitios para gente mayor en las oficinas”, ironiza.

Joan Ignasi Elena y el pacto ERC-CUP sobre orden público

El exsocialista Joan Ignasi Elena es la apuesta de ERC para la consellería de Interior, una cartera que ocupan por primera vez en su historia. En el pacto rubricado entre anticapitalistas y republicanos exige la “supresión de las pelotas de ‘Foam’ mientras no sea público el protocolo. Se exigirá que se haga un cumplimiento estricto y que no se vulneren derechos fundamentales“.

Además, el documento también se compromete a la “retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde hayan lesiones a agentes acreditadas con certificado médico. A las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a casos de lesiones acreditadas“.