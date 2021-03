Sàmper señala a la CUP por los disturbios y avisa a ERC: “No se puede suprimir la Brimo”

Las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el pasado 16 de febrero en la Universidad de Lleida, enloda la arena política en Cataluña, pendiente de la formación de un nuevo Govern tras las elecciones del 14-F. Mientras ERC negocia con la CUP cambios en los Mossos d’Esquadra, el conseller Miquel Sàmper (JxCat) exhibe desasosiego.

Sàmper, señalado durante las primeras jornadas de los disturbios por no condenar en un inicio la violencia y por dejar desamparados a los Mossos (como denunciaron los propios agentes), ha dado un giro a su actitud y ha salido en defensa de la policía autonómica mientras ERC y la CUP se cuestionan el modelo de seguridad ciudadana en Cataluña.

El conseller ha citado a las juventudes de la CUP, como el grupo Arran, dentro del grupo de “actores” que alientan la violencia en las manifestaciones de los últimos días, junto con el “comunismo combativo” o las “células anarquistas”. Y ha recordado que las juventudes de la CUP tuitearon la quema de un furgón de la Guardia Urbana el pasado sábado.

Asimismo, se ha mostrado sorprendido ante el supuesto acuerdo entre ERC y la CUP para debilitar la brigada móvil de los Mossos (Brimo), algo que anunció la candidata cupaire Dolors Sabater y que tanto fuentes de su partido como republicanas han matizado posteriormente. “No se puede suprimir la Brimo”, ha asegurado Sàmper en una entrevista en Rac1.

En otra entrevista en la Cadena SER, ha manifestado que “ninguna formación debería no condenar la violencia” al ser preguntado sobre si la CUP es un “interlocutor válido” para negociar la formación del próximo Govern de la Generalitat. “Soy consejero de Interior y desconozco las pretensiones de unos y otros”, ha explicado.

Miedo a quemar puentes con la CUP

Pese a haber señalado a las juventudes de la CUP como corresponsables de los desórdenes de las últimas dos semanas, Sàmper ha admitido que no se ha cuestionado lo suficiente el papel de los anticapitalistas por miedo a quemar puentes en plena negociación del Govern. Y es que la CUP es determinante para que ERC y JxCat puedan mantenerse en el Ejecutivo.

“No quiero romper nada”, ha dicho el conseller en una tercera entrevista en La 2 de RTVE en Cataluña. “Yo lo único que hago es decir lo que pienso como consejero de Interior”, ha respondido a la pregunta de si prefiere no criticar a la CUP para no romper las negociaciones, señalando que no forma parte del equipo de JxCat que participa en esas conversaciones.

No obstante, sí que ha incidido en el contenido de esas negociaciones. Sàmper se ha mostrado en desacuerdo con la pretensión de la CUP, trasladada a ERC y JxCat, de cerrar la Brimo, vetar a los antidisturbios en los desahucios y prohibir las balas de foam en las manifestaciones. Para el dirigente catalán, esto debe hablarse en el Parlament y no “a golpe de tuit”.

“El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament”. Sobre la propuesta de la CUP para los desahucios, Sàmper ha pedido que alguien le explique cómo pueden hacer los Mossos para ignorar órdenes judiciales.

Sobre las balas de foam, ha dicho que si se elimina este método se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar a manifestantes violentos, como por ejemplo el gas pimienta.

Sàmper se reunirá este lunes con otros dirigentes del Govern, con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y con otros regidores catalanes para abordar las protestas por Hasél.