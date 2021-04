Organizaciones policiales acusan a Marlaska de abandonarles en el mitin de Vox en Vallecas: “Fue un auténtico caos”

El acto de precampaña de Vox en el distrito madrileño de Vallecas ha desatado una guerra entre los policías y el Ministerio de Interior. La batalla campal que se vivió este miércoles en la plaza de la Constitución del barrio, conocida como la plaza Roja, en la que se lanzaron adoquines y piedras, se saldó con 25 policías nacionales heridos. Varias organizaciones policiales han señalado han señalado directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de haber reducido el dispositivo.

El sindicato Jupol ha indicado que el número de antidisturbios desplegado fue “insuficiente”. Esta organización policial ha lamentado la falta de previsión y medios ante una concentración que, según apuntan, se preveía extremadamente violenta. El acto congregó a alrededor de 500 manifestantes contrarios al mismo y unos 350 asistentes al mitin de Vox. Y a pesar de las magnitudes, Jupol afirma que contaron con un 40% menos de funcionarios de los necesarios.

“En la orden de servicio se había programado que hubiera cuatro grupos de Unidades de Intervención Policial (UIP). Y eso no fue así”, ha explicado Daniel García, delegado de UIP de Jupol. “Teníamos a los manifestantes a un lado, a los del mitin al otro y una nube de fotógrafos… fue un auténtico caos. Fue un dispositivo negligente a todas luces“, relata en declaraciones a La Razón.

La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes congregados en Vallecas para protestar por el acto de precampaña de Vox.

Por todo ello, la plataforma Una Policía para el siglo XXI ha pedido depurar responsabilidades y han registrado una denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Madrid y la Oficina de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en España.

“Existen indicios para llegar a la conclusión de que ha existido uso de la violencia política por parte de representantes institucionales”, dicta el texto. Y apunta que “se omitieron deliberadamente las medidas oportunas a los mandos de las Fuerzas de Seguridad para prevenir las conductas violentas”.

Marlaska defiende que el dispositivo policial fue el adecuado

No obstante, el Ministerio del Interior ha defendido que el dispositivo policial diseñado para garantizar la seguridad del mitin fue el “acorde”. Fuentes del departamento han asegurado a Efe que el número de efectivos policiales desplegado para garantizar tanto la seguridad de los asistentes fue el adecuado a estas circunstancias “complejas”.

De hecho, desde el ministerio han apuntado que rechazan las actitudes de quienes no siguieron las pautas de los agentes que velaban por su seguridad y que pusieron en riesgo el trabajo y la integridad de los propios agentes.

Vox pide a Marlaska que impida que se repitan

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido a Grande-Marlaska que impida que los dirigentes de Vox puedan volver a ser agredidos en futuros actos de cualquier barrio de Madrid. “Que se les mantenga a raya y a distancia, y que actúen”, ha señalado tras negar que provocara a los que manifestantes al romper el cordón policial para encararse con ellos.

“Yo subí a la tribuna y cuando vi aquello, que nos lanzaban adoquines, botellas… me pareció imprescindible enseñar que a solo 18 pasos estaban las personas que lanzaban los objetos y que Marlaska y Sánchez no querían hacer nada para que no se impidiese el libre ejercicio de los derechos fundamentales”, indicó en declaraciones en Antena 3.