Diferentes dirigentes socialistas y ministros del Gobierno han respaldado la decisión de Pedro Sánchez de no dimitir.

Entre los ministros socialistas, el titular de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha considerado la decisión como “buena para España, buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo”, dijo en el receso de una comparecencia en una comisión en el Senado.

«Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir cueste lo que cueste a cualquier precio», ha añadido ante los medios presentes.

Para Illa, es “la mejor noticia para Cataluña”

El candidato del PSC a las elecciones en Cataluña, Salvador Illa, en la red social X dijo que era “la mejor noticia para Cataluña”, y calificó la comparecencia de Sánchez como “una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política”.

También por la ex Twitter se expresó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien afirmó que hoy “gana la democracia, el respeto y la dignidad”.

Para la titular del cuerpo legislativo, la reflexión colectiva debe contribuir a dignificar la política “por el bien de las instituciones” y para “servir a la ciudadanía”.

Sus palabras son similares a las que un poco antes difundió el portavoz socialista Patxi López, quien escribió que tras su discurso “Pedro Sánchez ha demostrado que la mentira no puede con la verdad y el insulto no gana al argumento”.

“Los que creen que el poder es suyo no deciden por encima de la voluntad ciudadana”, agregó.

La presidenta de la comunidad de Navarra, María Chivite, también por X ha agradecido a Sánchez “por contribuir a la regeneración de la política, por alejarla del fango”

La también secretaria general del PSN, había expresado el sábado antes del Comité Federal del PSOE su apoyo a Pedro Sánchez, donde destacó estar «centrada en que el presidente sienta el apoyo del Partido Socialista de Navarra y de los miles de votantes socialistas en Navarra».

Apoyo de dirigentes sindicales

Varios dirigentes sindicales, afines al Gobierno, también apoyaron las palabras de Sánchez en la Moncloa.

Por ejemplo, el titular de la CGT Pepe Álvarez dijo que “hay que trabajar para que el país deje de ser un lodazal”, e instó “para que siga con este ejercicio de gobierno, que en los últimos cuatro años ha sido la experiencia más rica de derechos para los ciudadanos”.

El responsable de esa central obrera en Cataluña, Camilo Ros, afirmó “no puede ser que, con la difamación y la mentira la derecha y la ultraderecha, se pudiera tumbar lo que las urnas decidieron en sentido contrario”.

“La gente debe ser consciente de que a veces parece que no van a por ti y no hacen nada, pero hay un día en que al final la derecha y la extrema derecha también van a por ti”, citó Europa Press.