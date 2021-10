Pedro Sánchez anuncia un proyecto para promocionar el español al estilo de la oficina de Toni Cantó

Pedro Sánchez ha anunciado este viernes la creación de un proyecto para promocionar el español, muy similar a la Oficina del Español que puso en marcha Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que dirige Toni Cantó, pero a nivel estatal.

Esta iniciativa, llamada El español, valle de la lengua, tiene, entre otros objetivos, generar oportunidades de negocio en torno a este idioma, según ha explicado el presidente del Gobierno en la clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que ha tenido lugar en Pontevedra.

“Se trata de generar oportunidades de negocio en torno a la lengua española y de acuerdo con los principales avances innovadores y tecnológicos”, ha señalado el jefe del Ejecutivo.

En concreto, abordará ámbitos como el de la robótica, la inteligencia artificial, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa , siempre teniendo como base la lengua española.

“Es el momento de invertir en el potencial que tiene nuestra lengua común”, ha aseverado en presidente, quien ha explicado que será aprobado durante las próximas semanas en el Consejo de Ministros, aunque todavía no tiene una fecha para su puesta en marcha.

Sánchez ha aprovechado la ocasión para destacar la riqueza del plurilingüismo en España. “Atesoramos cuatro lenguas que hace de nuestro país un país único, grande y rico, pero es que además todas esas lenguas encierran un valor económico, especialmente el español, el castellano, que hablan 600 millones de personas”, ha indicado.

“Es un potencial de empleo cualificado, de valor y también de desarrollo industrial . Es el momento de invertir en todo ese potencial que tiene nuestra lengua común”, ha añadido.

Idea original de La Rioja

No obstante, este proyecto anunciado por Sánchez no tiene su origen en la iniciativa regional madrileña, sino de una que presentó el pasado mes de febrero la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, y que formaba parte del Fondo de Recuperación Next Generation EU.

El nombre era exactamente el mismo y la finalidad también: convertir a La Rioja, como cuna del español -fue el municipio riojano de San Millán de la Cogolla el primer lugar en el que se hallaron vestigios escritos de esta lengua- en un factor de desarrollo económico y social.

Entre las líneas de actuación se incluía la creación de una plataforma tecnológica para aprendizaje de español, con dimensión virtual y presencial, y el desarrollo de un campus diseminado alrededor del valle del Cárdenas.

“Es el momento de redoblar el trabajo para conseguir hacer realidad nuestras ambiciones transformadoras y asegurar así el futuro de La Rioja”, señaló entonces Andreu.