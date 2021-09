El plan del Gobierno para reducir la factura de la luz recorta a las eléctricas 2.600M de beneficios

El Gobierno meterá mano en los beneficios de las eléctricas. Ya lo avisó anoche Pedro Sánchez y este martes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha concretado cuál será la cifra que se recorte a las grandes empresas del sector: hasta 2.600 millones de euros. Estos ingresos irán destinados reducir los cargos que pagan todos los usuarios en su factura eléctrica.

Esta es la medida estrella del plan de choque que ha presentado este martes el Ejecutivo por la que las compañías del sector deberán ingresas sus beneficios a mes vencido en una cuentas que creará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Estará vigente hasta el próximo 31 de marzo, ya que se espera que no sea hasta entonces cuando termine esta situación excepcional de precios desorbitados en el mercado mayorista.

Esta cantidad, según ha explicado la vicepresidenta, se conseguirá a través de la devolución del 90% de los beneficios extraordinarios de las empresas, que se producen por los desajustes en los mercados internacionales del gas. “Cada euro que sube el precio del gas sube dos euros el precio de la electricidad. Es importante que parte de esa retribución vuelva al sistema”, ha apuntado Ribera.

No obstante, esta fórmula establece un máximo a partir cual no se aplicará el sistema: cuando el precio del megavatio hora en el mercado organizado del gas español (MIBGAS) sea de 20 euros o menos. La responsable para la Transición Ecológica ha dejado claro que esta iniciativa cumple a normativa comunitaria, no afecta al funcionamiento del mercado y su aplicación está justificada por la urgente necesidad ante el encarecimiento del gas.

MADRID, 14/09/2021.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera conversa con varios periodistas al término de la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en La Moncloa. EFE/ Javier Lizón

“Es importante que parte de esa retribución extraordinaria vuelva al sistema por lo menos durante el tiempo”, ha indicado la ministra para la Transición Ecológica. Y ha añadido que beneficia a todos, “pero en particular a los consumidores domésticos y pymes“.

Por el lado contrario, las instalaciones afectadas serán son nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios.

Reducción del 22% mensual de la factura

El paquete de medidas presentado por el Gobierno implicará una rebaja del 22% en la factura de la luz hasta finales de este año. Según Ribera, podrá ascender hasta el 30% si se incluyen las medidas de reducción fiscales aprobadas en el mes de junio que implicaron la rebaja del IVA desde el 21% al 10% hasta finales de año y la rebaja del impuesto de generación eléctrica, 7%, que hoy se amplia hasta final de año.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española” ha señalado la vicepresidenta.