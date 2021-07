Plus Ultra: el PP redobla la ofensiva por las ayudas del Gobierno

El PP no arroja la toalla pese a la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la investigación de las ayudas a Plus Ultra. Los populares consideran que esa decisión obedece a un “defecto de forma” en la denuncia presentada por Ciudadanos, y no a la inocencia por parte del Gobierno. Y, por ese motivo, van a ir “con todo” contra el Ejecutivo en los próximos meses.

Así lo asegura a Economía Digital Miguel Ángel Paniagua, portavoz del PP en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. El diputado popular afirma que “lo que dice el auto de este lunes es que las ayudas a Plus Ultra deben ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Y de ahí vamos a tirar”.

Sobre la decisión del organismo, el diputado popular afirma que “la responsabilidad contable no puede apreciarse si no hay pérdidas para el Estado, y se supone que estas ayudas se van a devolver”. Por ese motivo, consideran desde el PP, el Tribunal de Cuentas ha rechazado la denuncia de Ciudadanos.

El objetivo de los populares se centra ahora en lograr que se realice un informe fiscalizador sobre las ayudas del Gobierno a Plus Ultra. Sobre todo, recuerda Paniagua, “cuando se ha conocido que el Gobierno concedió esas ayudas antes incluso de recibir la documentación requerida por parte de Plus Ultra”.

Esa y otras irregularidades en el proceso han sido recogidas por el PP en la solicitud para que el Tribunal de Cuentas emita un informe fiscalizador cuya elaboración no estaba planificada para este año en curso, pero que ahora se considera imprescindible: “Más allá de la denuncia, hay evidencias de que las ayudas no siguieron los criterios fijados, y hay que aclararlo“.

Esa solicitud, calculan los populares, quedará resuelta en septiembre. Para entonces, el PP planea redoblar su presión a la Mesa del Congreso para que la petición prospere: “Será una decisión clave. Si la mayoría de PSOE y Podemos la tumban, quedará claro que algo quieren ocultar al tratar de impedir ese informe. Quedarán retratados y el Tribunal de Cuentas puede actuar de todos modos”.

La comparecencia de la presidenta, tumbada

Antes del parón estival, el PP también ha tratado de llevar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, a la Comisión Mixta para que pudiera explicar las investigaciones llevadas a cabo sobre las ayudas del Gobierno a Plus Ultra.

María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas, en una comparecencia ante la Comisión Mixta.

La iniciativa, afirman desde el Grupo Popular, contaba con un apoyo amplio de la Cámara, ya que los partidos nacionalistas e independentistas también querían la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Sus motivos -la multa a los ex cargos del Govern condenados- eran diferentes a los del PP, pero las cuentas salían.

El objetivo, explican desde el PP, era votar esa comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso del pasado miércoles. No obstante, “el rodillo de PSOE y Podemos” en la reunión de la Mesa, celebrada el día anterior, lo impidió.

Plus Ultra saca pecho tras la decisión del Tribunal de Cuentas

Plus Ultra, por su parte, ha aprovechado la decisión del Tribunal de Cuentas para reivindicar que la solicitud de las ayudas al Gobierno se ajustó a la legalidad.

En un comunicado remitido este lunes, la compañía aérea celebra la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la investigación sobre el rescate de la compañía, así como los pronunciamientos del Tribunal Supremo y la Unión Europea en un sentido semejante.

Plus Ultra afirma, en este sentido, que los dictámenes de las tres instituciones muestran “la falta de fundamento de las falsas acusaciones que se están vertiendo injustificadamente desde diferentes ámbitos durante meses sobre la aerolínea española” y señala que las acusaciones responden a una “batalla política” contra el Gobierno.