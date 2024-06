El PNV rechaza la renovación del CGPJ por no haber sido consultados

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que con el PNV «no se ha consensuado» ninguno de los candidatos propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha anunciado que los jeltzales no votarán a ninguno de los candidatos propuestos por PSOE y PP, que, por otra parte, tienen «votos suficientes» para sacar adelante su acuerdo, según informa Europa Press.

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido al acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ para reconocer que resulta «un tanto sorprendente, después de tantas idas y venidas, después de cinco años de desencuentro y de absoluto enfrentamiento entre ambas formaciones para la renovación del gobierno de los jueces», que, «de la noche a la mañana, pues ha llegado a un acuerdo» que ha servido para que «los dos partidos se distribuyan la representación de la judicatura».

Tras asegurar que se han enterado por los medios de comunicación «como la mayoría de la gente», ha señalado que PSOE y PP tienen «votos suficientes para que saquen adelante este acuerdo en el ámbito institucional» y, por lo tanto, ha avanzado que el PNV no votará a ningún representante de los propuestos, ya que, «en ningún caso se ha cuentado con nosotros» y «nosotros no obstaculizaremos que ambas formaciones cierren su acuerdo con sus respectivos votos».

Para Mediavilla, lo que es la actividad política en el Estado «ya poco puede sorprender», porque «lo que hoy parece imposible, al día siguiente se convierte en realidad y lo que se dice que no se va a hacer, se hace».

No obstante, ha dicho que el acuerdo ha resultado «sorprendente», ya que «lo lógico es que, con total normalidad democrática, esta acuerdo se hubiera tenido que llevar a cabo cinco años atrás, evitándonos todos el bochorno que en todo este tiempo hemos tenido que contemplar con la utilización de una justicia politizada y con una politización de la justicia». En cualquier caso, ha dicho que, «si se ha acabado el cuento, bienvenido sea».

Koldo Mediavilla ha asegurado que con el PNV no se ha consensuado ninguno de los candidatos propuestos para la renovación del CGPJ. «ElPNV no ha tenido nada que ver en este acuerdo, no conocía, ni ha conocido los entresijos del mismo, no tiene ningún candidato que haya apoyado, ni los va a apoyar en su presentación, tanto en Congreso como en Senado», ha manifestado, para desmentir «rotundamente que haya un cupo del PNV en esta renovación del CGPJ».

Por otro lado, ha señalado que los «supuestos consensos que se llegaban con los nacionalistas» en ocasiones anteriores «venían a ser, una vez de que los grandes partidos habían llegado a su correspondiente acuerdo». Así, ha apuntado, al PNV «se nos presentaba como una situación ya definida y terminada, a la cual se pretendía que se sumaran los nacionalistas y, en algún caso, por apoyo democrático, lo hemos hecho, pero no ha habido situaciones en las que hemos llegado a acuerdos».

«Tal vez en el pasado, en los años anteriores del siglo pasado, pues sí había algún tipo de consenso en la renovación del Consejo General en Poder Judicial, donde algún representante vinculado al Partido Nacionalista Vasco estuvo», ha apuntado.

Tras recordar que «hace apenas dos o tres días» la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso «negaba la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo con el PSOE», Mediavilla ha dicho que «bienvenido sea que haya unos niveles de acuerdo, a ver si de una santa vez la política en España entra en camino razonable y el sentido común empieza a imperar frente a la política del manporro y el intentar derribar el uno al otro».

CNMVC

Por otro lado, sobre la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMVC), Mediavilla ha dicho que el PNV «como tal, tampoco lo está negociando». Según ha reconocido, ha habido conversaciones, «pero en este tipo de conversaciones siempre hay intereses de parte y veremos cómo acaba todo, pero en principio creo que no va a haber una negociación directa».

Mediavilla ha lamentado que «la normalidad no existe para determinados ámbitos» y ha criticado que, «entre todo el espectáculo» de «la medalla de Milei, la mujer del presidente del gobierno español y un supuesto caso de corrupción con enfrentamiento directo con Núñez Feijóo, ha habido un hecho determinante», que es que en Euskadi «se ha constituido un gobierno que no ha merecido ni tan siquiera dos líneas en los medios de comunicación de ámbito estatal».

«Sin ruido, se ha llegado, mediante un acuerdo, con un debate parlamentario exquisito, en el que tanto los partidos del gobierno como los principales partidos de la oposición han debatido serenamente con propuestas», ha destacado.