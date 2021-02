Podemos registra la petición de indulto para Pablo Hasél

Unidas Podemos ya ha registrado la petición de indulto para el rapero Pablo Hasél, detenido y encarcelado este martes por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a los cuerpos de seguridad.

La detención e ingreso en prisión del cantante ha acentuado todavía más la brecha entre los de Pablo Iglesias y el PSOE. Los morados se empeñan en despenalizar los insultos al Rey, pero el Ministerio de Justicia, liderado por el socialista Juan Carlos Campo, no tiene prisa por llevar a cabo una reforma del Código Penal.

Lo que sí que tendrá que decidir Justicia es si lleva o no al Consejo de Ministros el indulto para Hasél que pide Podemos por vía urgente. Queda ahora en manos de los socialistas esta decisión, un partido que ha rechazado hasta en seis ocasiones despenalizar los ataques a la Corona.

Una vez que Podemos presenta el indulto para Pablo Hasél este quedará en manos del Ministerio de Justicia, liderado por socialistas, que tendrá que decidir si lo lleva o no al Consejo de Ministros

Este departamento tiene previsto revisar los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente un riesgo para el orden público, aunque se va a tomar su tiempo. Para los de Iglesias, en cambio, es una prioridad.

El rapero Pablo Hasel al momento de su detención en el interior de la Universidad de Lleida, el 16 de febrero de 2021 | EFE/PDLC

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha adelantado este miércoles en declaraciones a TV3 que el presidente de la formación en la Cámara Baja, Jaume Asens ya ha realizado este trámite. Y, en línea con el punto de vista de Podemos, ha asegurado que el encarcelamiento de Hasél es una anomalía democrática. “Una barbaridad”, ha añadido.

Las protestas en apoyo a Hasél dejan 14 detenidos y 33 heridos

Cataluña protagonizó este martes manifestaciones con miles de personas en apoyo a Hasél que se saldaron con 14 detenidos y 33 heridos.

Albiach ha defendido que este tipo de incidentes, que se produjeron en varias ciudades de la región, no tienen que tapar el debate de fondo. “La necesidad de blindar la libertad de Expresión en España”, ha indicado la líder de los comuns.

“Obviamente son imágenes impactantes, pero creo que el dedo no tendría que tapar la luna. Estamos hablando de una persona que ha ido a prisión simplemente por ejercer su derecho a la opinión y a la expresión; estamos viendo cómo España se ha convertido en el país con más artistas detenidos”, ha señalado.

Agentes antidisturbios actúan tras una concentración en apoyo a Pablo Hasél, el rapero condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, este martes en Barcelona. EFE/Toni Albir

También se ha pronunciado al respecto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “Es muy grave y se debería arreglar políticamente de manera rápida. Lo está pidiendo Amnistía Internacional y el mundo de la cultura va más allá de Hasel porque es una cuestión de libertad de expresión. Son hechos graves y más en un contexto de pandemia y de malestar social”, ha apuntado la primera edil.

“Lo está pidiendo Amnistía Internacional y el mundo de la cultura va más allá de Hasel porque es una cuestión de libertad de expresión” Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

En una entrevista en RAC1, Colau ha indicado que los disturbios no servirán para que el rapero salga de la cárcel. En la capital catalana ardieron anoche alrededor de 50 contenedores, cuyo coste es de 70.000 euros.

“La violencia no es el camino”, ha insistido Colau. “Todo mi respeto al ejercicio del derecho a la manifestación. Manifestarse no es un problema, al contrario, pero pido que no se recurra a la quema de contenedores, que no resuelve nada, y menos en un contexto de crisis”. “Esperamos que el indulto se pueda tramitar porque es un caso grave”, ha concluido Colau.