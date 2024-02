El PP recorrerá más de 15.000 km para denunciar que los pactos de Sánchez «amenazan» la igualdad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves que su formación pondrá en marcha dos caravanas que recorrerán más de 15.000 kilómetros por toda España y denunciarán hasta en «los últimos rincones» del país cómo los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas son «una amenaza para igualdad» entre españoles.

Así lo anunció en la presentación de la ‘Ruta por la igualdad entre españoles’, donde acusó al presidente del Gobierno de estar «haciendo con España lo mismo que con su partido, destruirlo todo sin importarle nada más que él mismo», y cargó contra «los palmeros a sueldo» del PSOE por permitírselo, ya que «el resto ha sido apartado expulsado o directamente se ha ido» de Ferraz.

Con el monumento de la Constitución de 1978 a su espalda, Feijóo dijo que este «camino» que el PP emprenderá en los próximos días servirá para «defender y reivindicar» lo que es «común» a todos los españoles: «los valores constitucionales, los derechos, las libertades democráticas y la nación».

Dijo que Madrid será el «kilómetro cero» de esta ruta porque representa «el modelo» que el PP quiere para una España «de libres e iguales», y señaló que, con esta iniciativa, defenderá «los intereses generales» de los españoles, que «no tienen que pagar los privilegios de unos pocos», «la financiación de una ideología» y «el sometimiento de su Gobierno».

«Más inversiones» si eres independentista

«La igualdad no es solo un valor democrático innegociable», sino también un derecho de los españoles a tener «los mismos servicios públicos y las mismas infraestructuras» y a que sus necesidades «se atiendan en igualdad de condiciones», expresó Feijóo, quien lamentó así que el Gobierno «extorsionado» es «una amenaza» para la igualdad.

Deploró que, con Sánchez, ser independentista te garantiza «más inversiones» en detrimento de los «problemas reales de millones de españoles» que «no están atendiéndose» porque el Ejecutivo no necesita sus votos en el Congreso. «¿Qué tiene que hacer un agricultor para que se le escuche? ¿Presentarse a las elecciones? ¿Amenazar con un referéndum y chantajear al señor Sánchez? Es inadmisible que en España haya ciudadanos de primera y segunda», declaró un día después de la tractorada que colapsó el centro de Madrid.

«Si los independentistas de Bildu piden al Gobierno que quiten las competencias de la Guardia Civil en Navarra, lo hace. Pero si los agentes que piden más medios en el Campo de Gibraltar se lo niegan. Si los independentistas de Esquerra piden trocear las Cercanías, Sánchez se lo da. Pero mientras los extremeños llevan décadas esperando un tren digno. Y si un fugado pide una amnistía a medida, al PSOE le falta tiempo de aprobarla. Pero la ley de la ELA sigue encerrada en el cajón del Gobierno», expuso.

«Palmeros»

Feijóo concluyó así que «a los que amenazan se les da todo» a costa de los que cumplen con la ley, lo que «demuestra» que este país «le queda grande» al PSOE. «Su único proyecto de país es que todo vale, menos que gobierne allá donde gana el Partido Popular. Y esto sucede por una razón. No por las urnas, porque no se votó todo esto; no por los independentistas, que defienden lo mismo que han defendido siempre. Esto sucede porque alguien se lo permite y ese alguien es el Partido Socialista Obrero Español del Partido Socialista. Ya solo quedan palmeros a sueldo. El resto ha sido apartado expulsado o directamente se ha ido».

«Y a mí», prosiguió, «no me toca comentar que a este PSOE le vaya cada vez peor con Sánchez». «Tampoco me concierne que el voto al PSOE ya no sirva para nada y sus votantes se repartan entre el separatismo y a quienes hacemos frente al separatismo como acaba de suceder en Galicia y como espero que suceda el próximo abril en Euskadi. Lo que sí nos importa es que Sánchez esté haciendo con España lo mismo que con su partido: destruirlo todo sin importarle nada más que él mismo», concluyó.

Todas las provincias

En esta coyuntura, el PP se lanzará a las calles con dos caravanas que recorrerán el norte y el sur y visitarán todas las provincias del territorio nacional, incluyendo las Islas Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En estos destinos, se harán «eco de las desigualdades» provocadas por Sánchez, así como sus «incumplimientos» y «agravios» por «seguir en el Palacio de La Moncloa», y trasladar su «no rotundo a la amnistía». «La que hemos tenido, tenemos y tendremos siempre», defendió la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez.