El PP copia la apuesta de Cs por el feminismo liberal para robar espacio a la izquierda

Albert Rivera estuvo presente este miércoles en la Convención Nacional que el Partido Popular celebra esta semana por varias ciudades. Su presencia no fue física, sino figurada mediante un término “feminismo liberal”. Así ha decidido llamar el PP a su apuesta por plantar cara a la izquierda, entrar de lleno en la batalla cultural e intentar liderar el relato.

Pero Ciudadanos hizo suyo este término mucho antes que Pablo Casado. En concreto, en 2019 cuando publicó un manifiesto por el feminismo liberal y para que la izquierda no se apropiase de determinadas figuras como la de Clara Campoamor, de quien precisamente la Cámara Baja rinde homenaje estos días con motivo del 90 Aniversario del voto femenino en España.

Los populares asumen los diez puntos del decálogo de Ciudadanos:

El feminismo es una causa de todos: no es patrimonio de nadie.

Nunca habrá igualdad sin libertad.

El feminismo es necesario en España y en Europa: queda mucho camino para la igualdad.

Que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera y su familia.

Feminismo no es decir ‘portavozas’, es cambiar políticas.

El feminismo liberal no excluye al hombre: es una batalla de toda la sociedad.

El feminismo liberal pone la educación en el centro.

Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista.

Nadie habla por mí: en el siglo XXI, paternalismo NO, solidaridad entre mujeres SÍ.

Guerra de sexos es pasado, feminismo liberal es presente y futuro.

“Si apostamos por la regeneración de ideas tenemos que tratar estos temas, los que importan y se hablan en la sociedad. Cuando Pablo nos habló sobre la Convención, hubo un movimiento dentro del PP que defendió hablar sobre feminismo para que la izquierda no se apropie del término”, explican desde el partido.

“Entendemos como feminismo la clara desigualdad, patente, que sufren las mujeres y a la que hay que hacer frente y en esto, estamos todos de acuerdo dentro del PP”, continúan explicando. A la hora de hacer suyo el término ‘liberal’ se apoyan en la sufragistas, que desde el liberalismo defendieron el feminismo y como claro referente citan a Clara Campoamor.

En las filas del PP también pretenden ensalzar a sus propios referentes y citan a la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra; la exministra y diputada Ana Pastor y la presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo. Precisamente, ésta última moderó la última mesa de debate que celebró la formación bajo el título ‘Feminismo liberal’.

“El feminismo no es de las señoras del PSOE”

Es en este espacio donde Susana Camarero, presidenta de Mujeres en Igualdad, “brilló con luz propia”, según varios dirigentes del PP, incluido el propio Casado que vio el encuentro en primera fila. Camarero defiende que la evolución de la Ley de Igualdad no ha sido la misma en la sociedad y “todavía hay mucho camino por recorrer hacia la igualdad real de las mujeres”.

“El termino feminismo se ha manoseado por la izquierda de este país hasta el punto que muchos no hemos querido utilizarlo. No hay que dejarles este hueco. Hay que diferenciar el feminismo radical de izquierdas, excluyente y que no deja que los hombres formen parte junto con algunas mujeres y el feminismo que busca el apoyo de todos”, señaló.

La popular recordó la frase de la exministra Carmen Calvo, cuando aseguró “bonita” que el feminismo era de la izquierda. “No. El feminismo no es de las señoras del PSOE ni de las de Podemos. En el feminismo cabemos todos y queda mucho por hacer”, comentó generando un enorme discurso en el auditorio Reina Sofía.

Las bases del PP para defender este feminismo liberal son “la igualdad, la educación y las oportunidades”. La conciliación, la corresponsabilidad o la brecha salarial son los asuntos que generaron debate asegurando que el feminismo es “transversal” y se tiene que aplicar en todas las áreas políticas y aplicar en todas las instituciones y empresas.

Desde el PP reivindican que fueron los primeros en aprobar políticas en este sentido dando un complemento a aquellas madres que decidían quedarse al cuidado de sus hijos, porque eso resta en la pensión. “Es algo que ha eliminado el gobierno que se hace llamar feminista”, señalan los de Casado.

Vagamente se habló de cuotas y del aborto, todavía, ni una palabra. Pero la Convención Nacional dura hasta el domingo y todavía quedan asuntos importantes que dirimir en el centroderecha.

Entre los referentes de este feminismo liberal, los populares tampoco mencionan a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada cuyas ideas trascienden este discurso inicial sobre el feminismo. “Intentaremos aunar un discurso en el que todas las corrientes del PP se sientan a gusto, en su casa”, aseguran.

Los populares se niegan a que este asunto sea un tabú, rechazan que la apropiación de la izquierda y darán la batalla por las ideas. La ‘guerra’ cultural.