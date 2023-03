El PP rechaza la ley de paridad de Sánchez: es una «cortina de humo»

El Partido Popular ha afeado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudir al «cajón de las ocurrencias» a pocos días del 8M con el anuncio de una nueva ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. En un acto del partido celebrado en Teruel, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado por completo la normativa y la ha calificado de herramienta para «tapar con una cortina de humo los problemas del Gobierno y del PSOE».

«Mucho cargo de conciencia tiene que tener Pedro Sánchez por la Ley del solo sí es sí y por el caso del Tito Berni para acudir al cajón de la propaganda y el marketing», ha afirmado Gamarra. La representante del principal partido de la oposición ha defendido que «en muchos sitios somos más del 50%», refiriéndose al PP, y ha citado algunos ejemplos: el equipo de gobierno del alcalde de Zaragoza, donde «hay más mujeres que hombres» y otros grupos municipales, sin especificar cuáles. «¿Tenemos que salir de ahí? Esto merece una reflexión», ha avisado.

Leer más: Sánchez obligará por ley a que haya paridad en los consejos de las grandes empresas

Lo que se conoce hasta el momento de la nueva ley es que exigirá que al menos haya un 40% de mujeres en los órganos de decisión públicos y privados, por lo que afectará tanto a la composición de instituciones como el Consejo de Ministros, como a los consejos de administración de las grandes empresas. Cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de negocio anual, deberá tener ese porcentaje como mínimo en la dirección.

Respecto a esta medida, Gamarra ha recomendado a Sánchez que «más que imponer la paridad en los consejos de administración de las empresas, sería bueno que deje de señalarlas y empiece a apoyarlas», comenzando por «dar seguridad jurídica». La ley también repercutirá en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y en los jurados que otorguen premios financiados con dinero público e incluirá la obligación de que los partidos elaboren «listas cremalleras», es decir, que alternen a candidatos hombres y mujeres.

Crítica a las leyes de Sánchez en materia de igualdad

La secretaria general del PP ha aprovechado el marco previo al Día de la Mujer para afirmar que «de poco valen» las medidas de paridad para avanzar en la igualdad con los efectos que tienen la Ley del solo sí es sí y la Ley trans. «Luego los hechos son que ya se han beneficiado más de 720 delincuentes sexuales y 74 han sido excarcelados antes de tiempo por la aplicación de una mala ley», ha criticado.

Gamarra ha incidido en que la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para que «ningún delincuente se pueda beneficiar» de las rebajas de penas se va a producir el próximo martes y que, ese día, Irene Montero seguirá siendo ministra de Igualdad a pesar de no apoyar la iniciativa, que es altamente probable que cuente con los votos a favor del PP. «Las mujeres españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra de Igualdad», ha defendido, y ha invitado a Sánchez a hacer que Montero «no se siente en el Consejo de Ministros el 8 de marzo». Eso no sucedería, a su juicio, «en ningún país de Europa».

Leer más: Sánchez ordena la caza de los diputados del PSOE implicados en la prostitución del caso Mediador

Respecto a la Ley trans, ha defendido que la norma «afecta a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres» y ha hecho referencia al consumo de prostitución de excargos del partido socialista implicados en el Caso Mediador: «Hablamos del partido que ha hecho bandera de abolir la prostitución y que ahora tapa a las mujeres prostituidas porque quienes formaban parte de esa trama eran cargos del PSOE», ha declarado Gamarra. En esta línea, ha llegado a afirmar que las leyes de este Gobierno son «las que más daño han hecho a las mujeres en España de la historia«.