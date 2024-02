El PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad por la ley ómnibus de Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, anunció este jueves que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la ‘ley ómnibus’ aprobada el pasado 22 de diciembre, que calificó como la «ley antitransparencia de Ayuso».

Así lo anunció en declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea madrileña, donde remarcó que este recurso «se presenta conjuntamente con la dirección del partido y firmado por 50 senadores», con el objetivo de que «esta ley antitransparencia de la señora Ayuso no se produzca».

Lobato defendió este recurso para conseguir «que no desaparezca el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que no se usurpen esas potestades y esas capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidencia, y con el objetivo de que no se siga amordazando Telemadrid como se está haciendo».