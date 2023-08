La renovación gratuita de Netflix es un timo: cómo evitar la nueva estafa

«¡Tu suscripción a Netflix ha caducado!». Si has recibido un correo electrónico con este mensaje, vigila, podría tratarse de una estafa, tal y como ha alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Se trata de un ataque de phishing, una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una red social, banco o institución pública, para sustraer información, realizar un cargo económico o infectar un dispositivo.

En qué consiste la estafa

Los ciberdelincuentes envían un correo malicioso en el que se informa a las víctimas que su suscripción a Netflix ha caducado, a la vez que les ofrece la posibilidad de ampliarla 90 días de forma gratuita.

En el correo se pide a la víctima que vincule una tarjeta de crédito

En el mensaje, se concreta que lo único que se debe hacer para ampliar la suscripción es vincular una tarjeta de crédito, asegurando que no se aplicará ningún cargo, sin embargo, se trata de un fraude.

Tanto las faltas de ortografía como los fallos en el formato son factores que pueden hacer saltar las alarmas en las víctimas y plantearse que quizás se encuentren ante una estafa. Además, el remitente de los correos no corresponde a ninguna dirección oficial de la plataforma y el dominio no pertenece a España.

Los ciberdelincuentes utilizan como pretexto la caducidad de la suscripción. Foto: Incibe.

El correo electrónico contiene un enlace adjunto para renovar supuestamente la cuenta, en el que se pide que a la víctima que introduzca sus datos personales y bancarios en un formulario.

La pantalla que aparece tras hacer clic en el enlace muestra los logos de la plataforma audiovisual y el mismo mensaje del correo electrónico, así como un botón de ‘Extiende gratis’ para proceder a introducir los datos de la tarjeta de crédito para supuestamente validar la cuenta de usuario.

A pesar de que la URL comienza por https, la dirección de la página web no corresponde con la página web oficial de Netflix, un factor que también puede hacer sospechar a las víctimas.

Qué hacer si has caído en la estafa

«Si has recibido el correo mencionado, pero no has facilitado información, márcalo como spam y bórralo de tu bandeja de entrada», indica el Incibe en su página web.

Sin embargo, en el caso de que se hayan introducido datos personales o bancarios, se debe contactar inmediatamente con el banco para informar de la situación y cancelar la tarjeta.

También se recomienda revisar regularmente los movimientos de la cuenta bancaria para cancelar cargos no autorizados, pero también recopilar evidencias del fraude, como correos electrónicos o capturas de pantalla.