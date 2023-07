A pesar que ya deberían haber llegado todas las notificaciones para la mesa electoral del 23 de julio, los ciberdelincuentes aprovechan las dudas y el desconcierto de gran parte de la población para enviar mensajes falsos, y realizar estafas al robar los datos personales de los ciudadanos.

La última alerta de esta suplantación de identidad (o phishing, como se lo conoce en la jerga informática) fue emitida por el Ministerio del Interior, que difundió el texto que los estafadores cibernéticos están enviando masivamente por correo electrónico.

A simple vista, es evidente que el correo está escrito sin el más mínimo criterio: en el ejemplo que el Ministerio publicó por Twitter se ve cómo el encabezado es “Estimado Rocío”, con una nula concordancia de género.

Incluso al ver el remitente, se ve que es un correo falso: la dirección es ministerio@gob.ministerio.com, cuando los mails de esa cartera deberían ser “@minterior.es”.

El texto tiene otros errores de construcción, con un mensaje que no tiene nada que ver con las informaciones o consejos que difunden los organismos oficiales. “Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno”, dice.

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E