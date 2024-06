Nueva carta de Sánchez tras la imputación de su mujer: lanza sospechas contra el juez ante el 9J

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una nueva carta a la ciudadanía después de que el juez haya citado a declarar como investigada a su esposa, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio a las 10:00. «Mi decisión de continuar al frente de la presidencia es más firme que nunca», ha afirmado en la misiva publicada en su cuenta de Twitter.

Sánchez ha arrancado su carta comunicando que tanto su esposa como él se han enterado de la citación judicial a través de los medios de comunicación. También ha lamentado que la decisión se haya anunciado «sólo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo», una forma de proceder que ha calificado de «extraña».

«Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos», antes de reprochar que esta práctica no se haya respetado. «Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», ha deslizado.

El presidente del Gobierno ha recalcado que tanto Gómez como él están «absolutamente tranquilos» y se ha mostrado convencido que «no hay nada» tras la acusación, sino uno «zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes».

Feijóo y Abascal, «tanto monta, monta tanto»

En su carta, ha aprovechado para hacer alusión a su anterior carta, que también dirigió a la ciudadanía y en la que anunció que suspendía su agenda pública durante cinco días para reflexionar acerca de si se mantenía en La Moncloa o abandonaba su cargo al considerar que se ha emprendido una campaña de acoso contra él y su mujer, Begoña Gómez.

Así ha aprovechado para lanzar un recado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal. «En mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta monta tano- para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal», ha apuntado.

Sánchez se ha mostrado convencido que el objetivo de ambos es conseguir su renuncia y su dimisión. «Como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura, todo les vale», ha criticado en alusión a la posibilidad que deslizó el líder de los populares en el caso de que el contexto sea el «adecuado» tras las elecciones europeas.

El líder del Ejecutivo les ha afeado que pretendan alcanzar «de manera espuria», lo que «no lograron en las urnas». «También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse», ha destacado.

Sánchez advierte que permanecerá en el Gobierno

«Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca», ha remarcado para después incidir en que la tarea del Ejecutivo «de coalición progresista es más necesaria que nunca». A la vez, ha dejado bien claro que su horizonte «permanece inalterable».

En este punto, ha desgranado los principales retos a los que el Gobierno se ha propuesto brindar una respuesta como «consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo», pero también «regenerar la vida democrática reivindicando el juego limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir» y «contribuir a la paz en el mundo, con especial atención a Ucrania y Palestina».

Una «coreografía» diseñada por PP y Vox

«En los próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista par intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno», ha alertado antes de asegurar que se trata de una estrategia. «Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan, ninguno de los dos somos ingenuos, lo hacen porque es mi pareja», ha aseverado.

El líder del Ejecutivo se ha desecho en halagos hacia su mujer. «Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido», ha celebrado y ha ahondado: «Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y derechos».

Con todo, ha zanjado su discurso cargando contra los medios de comunicación. «Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación», ha advertido. «Todo mentira, un gran bulo», ha proseguido.

Por ello, se ha despedido destacando que no lograrán quebrarle y esperando que el líder del PP y el de Vox se «encuentren con la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes». «Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano, pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances», ha remachado.