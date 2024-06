El juez imputa a Begoña Gómez por tráfico de influencias y la llama a declarar el 5 de julio

El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes 5 de julio, en la causa que investiga presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez en el marco de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, presidente del grupo Barrabés y profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló la apertura de la causa contra Begoña Gómez por un presunto delito de corrupción en los negocios en el sector privado y tráfico de influencias, que acotó a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Barrabés al encontrar «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación».

Ahora, en el marco de la investigación de los contratos denunciados por Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe los expedientes de contratación de varios organismos del Gobierno y también del Ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabés. Las pesquisas se centran en los contratos que la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la mercantil Innova Next –cuyo administrador hasta 2022 fue Juan Carlos Barrabés– y que ascienden a 10 millones de euros.

El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influenciadas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, que otorgó esos contratos.

El juez investiga si los contratos afectan a fondos europeos

Por otro lado, el magistrado ha acordado abrir una pieza separada secreta para determinar si entre los contratos investigados hay alguno que hubiese sido suscrito con fondos europeos y la causa fuese por tanto competencia de la Fiscalía Europea. Esto obedece a una reclamación de la propia Fiscalía Europea relativa a algunos de los contratos investigados.

En un decreto del pasado 26 de abril, el organismo europeo pidió al juzgado madrileño que le informase «en la mayor brevedad posible» de «los hechos y delitos» que se siguen en este procedimiento en la «que estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley». Así, el juez le dio cuenta de que en la causa constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley» y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El magistrado remitió a la Fiscalía Europea copia de la información requerida, pero no entró a valorar la competencia, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos, que es lo que ahora va a determinar con esta pieza separada –en otra pieza separada se investiga la filtración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aplazadas las declaraciones de los testigos

Por otro lado, el juez ha aplazado al domingo 16 de junio, las declaraciones de testigos que tenía programadas para este próximo jueves día 6, atendiendo a las peticiones de posponerlas de varias defensas, entre ellas la de Begoña Gómez. Los abogados habían alegado que estas citaciones les coincidían con otros compromisos judiciales, como el abogado de Gómez, Antonio Camacho, que tiene que acudir al juicio de ‘Nummaria’ en la Audiencia Nacional, contra los actores Imanol Arias y Ana Duato, acusados de fraude fiscal.

«Debe tenerse en cuenta que el domingo 16 de junio el juzgado de Instrucción 41 está de guardia de diligencias, por lo que el horario de las comparecencias dependerá de la incidencia del servicio», advierte sin embrago el Juzgado.

El juez también tiene previsto interrogar este próximo viernes 7 de junio, también como testigo, al empresario Juan Carlos Barrabés, si bien su declaración está pendiente de un informe médico tras alegar problemas de salud.

Así, según el calendario programado por el juez, los testigos citados para el día 16 serían varios altos cargos de Red.es: el exdirector general del ente público Red.es, David Cierco, y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra; Luis Prieto, director de Economía de Red.es; e Ignacio Espejo-Saavedra, director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es. También esta citado el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos.