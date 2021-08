Sánchez, arropado por la UE en Torrejón de Ardoz: “Estos 20 años en Afganistán no han sido en balde”

“España está a las duras y a las maduras”. Sánchez ha defendido la presencia de España en Afganistán. El presidente del Gobierno; arropado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; ha asegurado que “estos 20 años no han sido en balde”.

“Quiero reivindicar que España se ha hecho cargo de una provincia muy importante, donde no había carreteras y no había clínicas. Las niñas y niños no se escolarizaban, y gracias al esfuerzo de todos hemos podido levantar hospitales y clínicas, que se proveyera agua potable”. El presidente ha asegurado que España “no es ajena” a Afganistán.

Por su parte, Von der Leyen ha dado “las gracias de todo corazón” al Gobierno por su “rapidez” a la hora de ofrecerse como territorio de llegada de todos los refugiados afganos en la Unión Europea. “España es el ejemplo del alma de Europa en su mejor expresión”, ha defendido la mandataria europea.

También, ha negado que haya un reconocimiento de los talibanes por parte de la UE, y que las conversaciones se circunscriben únicamente a “salvar vidas”, mientras ha amagado con suspender los fondos de ayuda a Afganistán: “Tiene que continuar la cooperación pero no se puede destinar ni un euro a un régimen que niegue a mujeres y niñas el acceso a sus libertades”.

Sánchez reaparece tras sus vacaciones

Antes de la rueda de prensa, Sánchez, Von der Leyen y Michel han visitado las instalaciones para acoger refugiados de Torrejón de Ardoz acompañados del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; y los ministros de Asuntos Exteriores y de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá.

Sánchez ha comparecido por primera vez desde que comenzó la crisis por la toma de Afganistán por parte de los talibanes. Su ausencia, motivada por sus vacaciones en Lanzarote, provocó una ola de críticas. El PP inició una campaña con el hashtag #DondeEstáSánchez para protestar a través de las redes del silencio del jefe del Ejecutivo español.

El presidente estuvo 16 días fuera del foco pese a que España vivía una auténtica vorágine de fuegos abiertos, más allá de Afganustán: la subida de la luz, los incendios, la campaña de vacunación o la devolución de menores en Ceuta. Durante estas semanas, han sido varios ministros los que han dado la cara para defender la gestión del Gobierno.

Torrejón: un campo de paso hasta el destino definitivo

El Gobierno se ofreció a convertir España en el punto de llegada de los refugiados afganos de toda la Unión Europea, antes de su repatriación a otros puntos del territorio español. Borrell, como responsable comunitario de las relaciones internacionales, agradeció a nuestro país la predisposición y también a Italia por poner medios logísticos para evacuar a la población.

El campamento está pensado para acoger a mil personas. Además, está equipado con espacios de juego y esparcimiento para menores. También, hay otros puntos de recuperación y de descanso para las familias hasta que abandonen el lugar para ser transportados a lugares de acogida, tanto en España como si son trasladados a otros países comunitarios.

Mujeres y niños están alojados en módulos familiares con capacidad para 500 personas que ha instalado la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los hombres están instalados en dos habitaciones con capacidad para 200 personas en literas. Ambos espacios están equipados con aire acondicionado.