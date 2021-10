Sánchez defiende retirar la inviolabilidad del Rey de la Constitución

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este lunes por retirar la inviolabilidad al Rey de España, una condición recogida en la Constitución que requeriría que Gobierno y oposición se pusieran de acuerdo para reformar el artículo de la Carta Magna.

“Creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no de una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia” ha analizado Sánchez en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Se ha mostrado también escéptico a la hora de contar con el apoyo ‘popular’, y es que para modificar cualquier artículo de la Constitución es necesaria no solo la mayoría simple, sino el apoyo de tres quintas partes tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, algo imposible de lograr si los de Casado deciden oponerse.

“Dos no bailan si uno no quiere”, ha sugerido al respecto el presidente. “Si tenemos un Partido Popular que es incapaz de reformar el artículo 49 para retirar la palabra ‘disminuidos’ a la hora de definir a las personas con discapacidad, cómo no vamos a tener dificultades para hablar de estas cuestiones”, ha argumentado.

Compromiso con la monarquía

A pesar de retirar la condición de inviolabilidad a la figura del Jefe de Estado, que ahora por ahora afectaría al actual Rey, Felipe VI, Sánchez ha subrayado su buena opinión de la monarquía. Considera a Felipe VI un “gran rey”, una persona “austera” que defiende una forma de practicar su condición de monarca “contemporánea”.

Asegura sentir tristeza también por el debate generado en torno a los asuntos judiciales del Rey emérito, “no tanto por Juan Carlos I”, de quien considera que debería dar explicaciones sobre “las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación”, sino por el actual monarca.

Finalmente Sánchez ha destacado que se están dando pasos “inequívocos” para modernizar la institución y aportar más transparencia a las cuentas de la Casa Real, pero ha mantenido su negativa a crear una hipotética ‘Ley de Corona’ y a crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el emérito.

Y es que, en su opinión, hay muchos grupos parlamentarios entre los que piden la creación de dicha comisión que buscan abrir un debate sobre la dicotomía monarquía-república mientras que debería fiscalizarse las acciones de solo “solo una persona”.