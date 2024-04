Sánchez declara la batalla contra medios «financiados por el PP y algunas empresas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estallado contra los «pseudomedios de comunicación, digitales, páginas web y asociaciones» que difaman y tratan de judicializar casos «sin ninguna base ni prueba». A la vez, ha remarcado la importancia de «hacer ver» a los partidos políticos que forman parte de la maquinaria del fango «que crea bulos y desinformación y actúan con total impunidad», que el único resultado es el «deterioro de la democracia».

En estos términos se ha expresado el líder del Ejecutivo en el transcurso de una entrevista en el Telediario de La 1 de TVE, la primera después de que haya anunciado en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que continuará al frente del Gobierno. «Tenemos que ser conscientes del uso de las redes sociales, de estas páginas webs que están financiadas por Gobiernos del PP y sus socios de la ultraderecha«, ha insistido.

Buscar la respuesta de la ciudadanía

«Llevo diez años al frente de la secretaria general del PSOE y cinco años al frente del Ejecutivo sin parar», ha enfatizado Sánchez para después criticar que de forma paralela tanto su familia como él hayan sufrido «una campaña de difamación». Con todo, ha admitido que la «gota que ha colmado el vaso» ha sido la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez.

También ha asegurado que su mujer no tuvo nada que ver con la carta que trasladó a la ciudadanía para anunciar que suspendía su agenda pública durante cinco días, y que desde el «primer momento» le pidió que no dimitiese. «He reflexionado en la intimidad, he hecho balance, he hablado mucho con mi familia», ha apuntado.

En este punto, ha reconocido que «estaba buscando la respuesta de la ciudadanía» con el periodo de reflexión que se tomó con el objetivo de decidir si se mantenía en La Moncloa o abandonaba su cargo al considerar que se ha emprendido una campaña de acoso contra él y su mujer, Begoña Gómez.

«Quería ver si de verdad la ciudadanía compartía conmigo la necesidad de poner fin a esa deriva y hacer algo para revertirlo», ha destacado antes de calificar el periodo abierto como «muy gratificante» por los mensajes de apoyo, solidaridad y empatía recibidos.

Carga contra el líder de la oposición

El presidente del Gobierno también le ha lanzado un recado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En alusión a sus acusaciones, ha negado que haya «teatro» tras ninguno de sus actos. «Lo que no puede ser es que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación«, ha recalcado para después matizar: «Es un punto y aparte, significa dejar el insulto».

«Estamos hablando de un problema serio de todas las democracias occidentales y tenemos que actuar todos, no solo me afecte a mí en lo personal», ha remarcado y ha hecho hincapié: «No se me puede pedir una resistencia eterna».

Con todo, ha dado a conocer que llamará Feijóo, y ha abierto la puerta al diálogo con todos los líderes políticos de las distintas fuerzas. «Voy a hablar con los diputados y diputadas, con los grupos parlamentarios y con el líder de la oposición», ha anticipado.

Sin embargo, se ha mostrado confiado que el acoso se va a redoblar. «No van a parar y soy muy consciente de ello», ha subrayado a la vez que se ha situado como «enemigo público número uno» de la «máquina del fango». «Vale cualquier cosa y vale también la mentida», ha lamentado.