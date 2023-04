Sánchez promete situar la vivienda protegida por encima de la media europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a situar la vivienda protegida por encima de la media europea tras reconocer que le resulta «vergonzoso» e «indignante» que España esté a la cola de Europa en vivienda social. «Quiero alcanzar el 9% de Europa e incluso alcanzar el de las economías nórdicas», ha subrayado.

Así lo ha garantizado en un acto preelectoral en Pamplona, donde ha reivindicado el «cambio de paradigma» que supondrá para el país la recién aprobada Ley de Vivienda frente a las críticas de la «derecha», asegurando que su objetivo es convertir de un «problema a un derecho» el acceso a la vivienda a los jóvenes del país. Además, ha señalado que esta ley contrasta con la Ley del Suelo que aprobó el Partido Popular hace 25 años que “solo buscaba el pelotazo urbanístico”.

“Reformar no es recortar, no es atacar a la mayoría social, no es causar dolor. Reformar es dignificar y por eso hemos dignificado el Salario Mínimo Interprofesional o las condiciones laborales, y vamos a hacer lo mismo con la Ley de Vivienda: dignificar el acceso de la gente joven a la vivienda en nuestro país”, ha sostenido Sánchez durante su intervención.

Cabe recordar que, a las puertas de las elecciones de mayo, el Ejecutivo ha anunciado una movilización 50.000 viviendas y suelos de la Sareb para vivienda pública, y a financiar la promoción de otras 43.000 casas de alquiler a precios asequibles mediante una nueva línea de financiación con fondos europeos de 4.000 millones.

183.000 viviendas en 5 años

Sánchez ha reiterado su compromiso de construir 183.000 viviendas protegidas de aquí cinco años y aumentar en un 50% la vivienda protegida para ayudar a los jóvenes a emanciparse, incluso, antes de los 30 años. En esta línea, el presidente socialista ha asegurado que aumentando la oferta de la vivienda protegida también se podrá «contener mejor la evolución del precio del alquiler y del precio de la propiedad de la vivienda».

En este sentido, ha criticado que cuando llegó al Gobierno, se encontró que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se destinaban «poco más de 400 millones de euros» para vivienda protegida en España y ha recordado que los últimos PGE aprobados recogen 3.500 millones de euros.

España, a la cola de Europa en vivienda social

España está a la cola de Europa en vivienda social y así lo demuestran los datos. En detalle, el porcentaje español no llega al 3% del parque total, mientras que en Europea alcanza el 9% e incluso en otros lugares como Países Bajos representa el 30%, en Austria el 24% , en Dinamarca el 20% y en Suecia el 19%.

Junto a España, en la parte baja de la tabla europea se encuentra Rumanía (1,5%); Estonia (1,7%); Croacia (1,8%) o Portugal (2%), según los datos recogidos en el especial de vivienda social del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sánchez anuncia 1.300 millones para mejorar la Formación Profesional

En el mismo acto de precampaña, Sánchez ha anunciado que el próximo miércoles, el Consejo de Ministros aprobará más de 1.300 millones de euros de inversión para mejorar y reforzar la Formación Profesional en el país.

Según ha explicado el presidente, la dotación permitirá aumentar en 45.000 las plazas de FP bilingüe, que haya 824 centros más de capacitación digital y más de 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento.

«Estamos creando más y mejores empleos, pero no nos conformamos. Podemos crear más. Y la mejor herramienta es apostar por una Formación Profesional de calidad, como los países más avanzados de Europa. Por eso aprobamos la nueva Ley de FP y por eso vamos a hacer la mayor apuesta por la FP que haya hecho nunca ningún gobierno.», matizan desde Moncloa.