Sin siglas, ‘casadistas’, ni ruido: Juanma Moreno ante la campaña decisiva para asentarse en San Telmo

Para cuando este lunes 16 de mayo finalice el plazo para que los partidos y coaliciones presenten sus candidaturas electorales, se activará la cuenta atrás para que Juanma Moreno revalide el Gobierno de la Junta de Andalucía, al que accedió con el peor resultado histórico del PP -26 diputados- gracias a que se dio por primera vez en 37 años la suma de las fuerzas de centro derecha, con la inédita aparición de Vox como fuerza del tablero político andaluz.

De eso hace ya tres años y medio y en esta nueva cita electoral, el presidente de los populares andaluces aspira a lograr de nuevo la presidencia del Ejecutivo autonómico con una mayoría parlamentaria suficiente (la mayoría absoluta está en 55 diputados) que, toda vez que el hasta ahora socio de Gobierno se desploma en los sondeos, le libre de depender de los votos del partido de Santiago Abascal, formación que ha confiado en la diputada nacional Macarena Olona la tarea de marcar el terreno al PP. Teniendo los resultados de los anteriores procesos autonómicos como punto referente, Madrid y Castilla y León, Moreno aspira a ser, con distinto marco discursivo, Ayuso y no Mañueco.

¿Cómo va a tratar de duplicar los resultados de 2018? Básicamente, controlando el mensaje al milímetro sin interferencias de Génova ni de otros barones autonómicos, y huyendo del cuerpo a cuerpo al que le quiere arrastrar la candidata de Vox.

Así, en cuanto a los compañeros de viaje, el Comité Electoral Autonómico del PP de Andalucía ha aprobado este jueves elevar al Comité Electoral Nacional para su aprobación la propuesta de candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas del próximo 19J, conformadas bajo dos premisas: Moreno se apoya en sus consejeros de confianza para el revalidar el gobierno y vender gestión y, salvo una excepción destacada, se pasa página definitiva del casadismo.

Respecto a lo primero, de las ocho listas provinciales, al margen de la de Málaga, lista que encabeza como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, cinco listas tienen en el puesto de salida a por consejeros de su Ejecutivo: Marifrán Carazo, de Fomento por Granada, Carmen Crespo de Agricultura por Almería, Patricia del Pozo de Cultura por Sevilla, Juan Bravo de Hacienda por Jaén. En el primer puesto de la lista de Huelva está Loles López, su fiel escudera en la calle San Fernando, sede del PP regional, mientras que la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, entrará en la cámara autonómica como número 1 por esta provincias.

Moreno perdona a la casadista Virginia Pérez

En cuanto a las listas, aparte de proyectar con claridad la apuesta por la gestión en esta primera legislatura del autodenominado gobierno del cambio, Moreno escenifica el fin del casadismo, salvo con la excepción de Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla y bendecida, en su renovación en el cargo en el último congreso provincial, por la dirección nacional de Casado y enfrentada, abiertamente, con el tándem Moreno-Bendodo. Con todo, la dirección regional le ha perdonado este episodio pero relegándola al puesto tres, posición desde la que, a la luz de los sondeos, podrá conseguir un escaño en la cámara autonómica. En el pasado Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla, o se escuchó por boca de ni un sólo dirigente popular desde el atril el nombre de Virginia Pérez, anfitriona del evento al celebrarse en la capital hispalense. Un silencio atronador que reveló la fractura enorme entre el PP regional y el de Sevilla.

Por otro lado, no renuevan en las listas populares diputados autonómicos vinculados al casadismo como el almeriense Ramón Herrera, que regresa a su plaza como profesor universitario; caso más llamativo es el del cordobés José Antonio Nieto, que en esta legislatura ha ejercido como portavoz del grupo parlamentario con una notable solvencia pero a quien le ha pesado posicionarse a favor de Casado en las primeras horas del choque con Isabel Díaz Ayuso, cuando desde la dirección regional se mandó mantener un perfil bajo en esta crisis. Se da por hecho que Moreno compensará la salida de Nieto de la política regional con un puesto de salida en la lista por Córdoba de las elecciones generales, prevista, en el calendario oficial, para 2023.

Para Elías Bendodo, presidente del Comité Electoral del PP andaluz, son unas candidaturas “con solvencia y capacidad con las que salimos a ganar las elecciones para consolidar el cambio en Andalucía con una mayoría amplia, serena y responsable en beneficio de todos los andaluces”. El hecho de que las listas estén encabezadas en su mayoría por los consejeros es “el mejor ejemplo de la gestión que el cambio ha traído a Andalucía con Juanma Moreno”. “Frente a otros, que intentan borrar su pasado, nosotros ofrecemos a los andaluces continuar con quienes han venido haciendo un magnífico trabajo para transformar Andalucía y hacer que avance”.

Para trasladar ese mensaje de gestión, Moreno apostar por alejarse del ruido, y escenificar un perfil moderado, por otra parte el mismo que ha cultivado a lo largo de la legislatura, que invite a aglutinar en torno a su persona el voto de centro pero también el voto útil que, por distintos motivos, huye de otras formaciones, ya sea porque naufraga (Ciudadanos), se radicaliza (Vox) o está en horas bajas (PSOE). “Defiendo un proyecto político de bases anchas donde caben todos”, expuso el presidente estre miércoles en Granada, durante la presentación de los cabezas de lista del PP este 19J.

En cuanto a la imagen, Moreno ha prescindido en esta campaña, como ya hiciera Alberto Núñez Feijóo en las últimas elecciones a la Xunta de Galicia, de las siglas del PP, escondidas en esta cita electoral con una tipografía apenas perceptible en la esquina de los soportes publicitarios bajo el lema “Juanma presidente”. Ya hace un año, en el Cercle d’Economia de Barcelona, donde habló sobre el contexto político en España, Moreno reconoció la naturaleza de izquierdas de Andalucía: “Vivo en una comunidad con un sesgo social de más centroizquierda y eso me impregna; y mi visión es mucho más centrada y en Andalucía lo que funciona es eso”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), atiende a los medios de comunicación durante su visita al municipio cordobés de Lucena, que estos días celebra las fiestas de la Virgen de Araceli. EFE/Salas

Un año después, en una entrevista a Antena 3 esta semana, Moreno ha reconocido que “es más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP”.

Una afirmación que ha llevado al PSOE a decir que “Moreno se avergüenza de las siglas de su partido”. Al respecto, el presidente del PP ha aclarado, en declaraciones al programa Mesa de Análisis de Canal Sur TV, que “nunca” ha sentido “vergüenza”. “Lo único que yo he dicho es una reflexión que me hizo un alcalde, que cuando llegan las elecciones hay ciudadanos que votan a la persona y no a las siglas y eso es algo que ocurre en todos los partidos. En este sentido, me gustaría ser el alcalde de todos los andaluces y que muchos andaluces, independientemente de lo que haya sido su hábito de voto, voten ahora un partido donde caben todos, probablemente el proyecto político que más se parece a Andalucía, donde no nos gustan los radicalismos, tenemos serenidad y sentido común”.

Pero una cosa es que no rehuir de su partido y otra que sus dirigentes estén omnipresentes en campaña. La andaluza será una campaña diseñada y controlada en su totalidad por el PP-A, y en este sentido Feijoó ya ha trasladado a Moreno que tiene vía libre para diseñar una estrategia con la que se sienta cómodo y le permita revalidar Gobierno. Lejos de repetir la caótica campaña castellano-leonesa, con un Casado desquiciado con mensajes a rebufo de Vox, el nuevo inquilino de Génova y ya ex presidente de la Xunta de Galicia, se presentará allí donde le digan y no al revés. Del mismo modo, los nombres propios del partido de peso, caso de Isabel Díaz Ayuso, tendrán presencia en aquellos territorios donde el aliento de Vox se perciba más de cerca, como ocurre en Granada o Almería.

Los debates electorales, una prueba a seis en dos ‘rounds’

La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha propuesto la celebración de dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la Junta los lunes 6 y 13 de junio, en plena campaña electoral por los comicios autonómicos del 19J.

Así se recoge en el plan de cobertura electoral en Canal Sur Radio y Televisión, de cuyo contenido ha dado cuenta el director general de la cadena autonómica, Juan de Dios Mellado, en la reunión del consejo de administración del ente. Mellado ha trasladado la información también a los partidos políticos con representación parlamentaria para que la analicen y expresen su opinión. Está previsto que participen en estos debates, los candidatos de partidos con representación parlamentaria incluida Teresa Rodríguez, candidata este 19J de Adelante Andalucía, que no tiene grupo parlamentario como tal, ya que sus representantes en la Cámara autonómica son diputados no adscritos.