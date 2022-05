La coalición ‘Por Andalucía’ estudia sus opciones para salvar a Podemos

Tras el revuelo inicial, Podemos e IU, junto al resto de partidos unidos bajo la coalición ‘Por Andalucía’, un frente amplio que busca aunar todas las sensibilidades a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía y proyecto particular de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han puesto manos a la obra para intentar salvar el proyecto después de que Podemos se quedara fuera.

Para empezar, Podemos ya ha asegurado que presentará un recurso ante la Junta Electoral Central, pidiendo que finalmente pueda inscribirse su marca dentro de la coalición. Será entonces la Junta electoral la que estudie el caso y determine el futuro de la coalición, que se enfrenta a su primera crisis nada más nacer.

Y es que las negociaciones se alargaron hasta el último momento. El eje central era el candidato que iba a liderar el proyecto. Podemos defendió hasta última hora a Juan Antonio Delgado, mientras que el resto de la coalición, es decir, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ya se había decantado por Inmaculada Nieto (IU), la candidata propuesta por Yolanda Díaz.

Podemos finalmente cedió y, a las 23:57, remitió el documento firmado a IU para que lo tramitaran ante la Junta Electoral Andaluza. IU se quejó de que 3 minutos, pues el plazo expiraba a las 00:00 horas del pasado viernes era demasiado poco tiempo y así fue, el documento se entregó tarde, por lo que el pasado sábado la Junta Electoral Andaluza negó la posibilidad a Podemos de unirse al circuito electoral.

Plantean también las formaciones interponer un recurso de subsanación, una medida algo más lenta pues quedan tan solo unas horas para que se agote el tiempo de nuevo para el recurso ordinario. De no lograrse, buscarán fórmulas para llevar a cabo el acuerdo político sin que Podemos aparezca como marca.

Y es que al final, lo que la la Junta Electoral regional ha prohibido es la aparición de la marca dentro de la coalición, pero los candidatos a integrar sus listas pertenecientes a la formación morada podrían todavía formar parte de ellas uniéndose como independientes, aunque conllevaría muchos problemas, como el acceso a la financiación, entre otros.

Por tanto, la actual coalición no contempla ni a Podemos ni a Alianza Verde como integrantes de la coalición y, aunque se unieran sus candidatos, el espacio político de las izquierdas andaluzas no estaría del todo unido, pues Adelante Andalucía, partido liderado por Teresa Rodríguez, no se ha querido unir a la coalición.

y probablemente sea lógico que la andaluza reniegue de compartir espacio con Podemos, más aún después de su traumática ruptura que tuvo lugar el pasado año 2020 por discrepancias ideológicas y que ha terminado en los tribunales debido al nombre del partido.

Queda por saber si tras el primer momento de acusaciones mutuas entre IU y Podemos acerca de la culpa de entregar la documentación tarde podrán superar sus diferencias para llevar a buen puerto el proyecto de la ministra de Trabajo que, de funcionar, es muy posible que se repita a gran escala de cara a las próximas elecciones generales.