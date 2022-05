Andalucía, antesala de la ruptura definitiva entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias 

La ruptura entre Pablo Iglesias y su delfín político Yolanda Díaz es ya una realidad y el primer escenario donde se va a representar dicha fractura serán las próximas elecciones en Andalucía. La falta de acuerdo para conformar una única candidatura a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones del 19J, pese a los meses de negociación, intermediarios y coincidencia programática, refleja la tensión por liderar el espacio de izquierdas entre el fundador de Podemos, líder espiritual sin cargo orgánico, y la vicepresidenta del Gobierno, quien desde el paso al lado de Iglesias ha ido marcando un camino propio que no convence a su mentor.

La fecha límite para el registro de las distintas marcas electorales ante la Junta Electoral Andaluza ha concluido este viernes a las doce de la noche mientras que el registro de las listas electorales –los nombres- concluirá el próximo 13 de mayo. Con todo, sin marca común, obviamente, cada bloque compondrá sus propias listas.

A medio plazo, sin embargo, el fiasco de las negociaciones entre los bloques de izquierda sirve de antesala para el cisma definitivo entre ambos espacios políticos: de una parte, el ya menguado de Podemos, que representa en lo orgánico Ione Belarra, y de otra, el Frente Amplio que abandera Díaz, donde cabría encontrar Izquierda Unida y otras formaciones de este ámbito político y al que en su presentación se sumaron Mónica García (Más País Madrid), Mónica Oltra (Compromís) y Ada Colau (En Comú) esté todavía por moldear.

Con estos precedentes, se presume que la conformación de las candidaturas en los procesos electorales venideros será igual de compleja e incierta que la vivida hasta la fecha para el proceso andaluz, toda vez que Podemos juega a liderar un espacio político cuyos electores han venido dando de lado progresivamente en favor de otras opciones en esta órbita pero más implementadas en los territorios, caso de Compromís en Valencia o En Comun en Cataluña.

Si bien, en su primera visita a Andalucía, el pasado marzo, Yolanda Díaz declaró que su proyecto político no podría concurrir a las elecciones autonómicas “por falta de tiempo”, según adujo, su aparición este jueves en la Feria de Abril de Sevilla, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón y la líder de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha sido definitiva para evidenciar de qué lado estaba.

A mediodía de este viernes, horas después de la visita a Sevilla, cuando se habían dado ya por rotas las conversaciones, fuentes presentes en las negociaciones del bloque de Izquierda Unida consultadas por Economía Digital, seguían sosteniendo que aspiraban a lograr un acuerdo siempre y cuando la otra parte, Podemos, cejara en su empeño de imponer a su candidato, Juan Antonio Delgado, diputado nacional en el Congreso por Unidas Podemos, guardia Civil de carrera y diputado en el Congreso, un perfil prácticamente desconocido para propios y extraños promocionado en las últimas semanas por Ione Belarra, secretaria general de Podemos y el espectro de la formación morada.

Así, horas antes de que se agotara sin éxito el plazo límite para la conformación de una coalición de unidad, Díaz expresó, en una suerte de escenificación ante las cámaras de lo que debiera ser la unidad de la izquierda, su deseo conformar una candidatura única. “No me compete a mí señalar las negociaciones que se están desarrollando en Andalucía, pero sí les digo una cosa: el verbo que me gusta conjugar es sumar. Sumar y sumar, sumar diversidades, sumar proyectos diferentes para seguir ensanchando nuestro país”. Y añadió: “Desde luego, lo que me gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos, mire hacia adelante y hacia la suma”.

De este modo, aunque fue recibida por unos y otros, como así quedó reflejado en las distintas cuentas de los partidos en Twitter, el paseo que Yolanda Díaz dio por el Real de la Feria, a solas junto a la parlamentaria algecireña Inmaculada Nieto, se interpretó como el respaldo más evidente a la candidata de consenso del bloque encabezado por Izquierda Unida y Más País, al que para estas elecciones se suman otras formaciones como Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, corrientes participantes también de este frente amplio de izquierdas andaluza.

Inmaculada Nieto, bregada ya en tres legislaturas autonómicas, es militante de Izquierda Unida y como portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha protagonizado en los últimos años en la cámara andaluza algunas de las intervenciones más brillantes de la cámara en su labor de oposición al presidente Juanma Moreno.

Cabe recordar que en Andalucía, pese al empuje mediático con el que irrumpió Podemos en 2015, su relación de convivencia con Izquierda Unida es la de un matrimonio roto desde el principio donde hay distintos relatos según quién sea la fuente. Lo cierto, en datos objetivos, es que la fuerza mayoritaria es Izquierda Unida, con un arraigo histórico en el entorno rural fuera de toda duda que a día de hoy controla más de 60 alcaldías.

El Ayuntamiento más señero que en su día participó de la corriente Podemos es el de Cádiz, con José María González Kichi como alcalde, aunque ya hace tiempo que el político gaditano ha seguido su propio camino, se circunscribe a la corriente Anticapitalistas y ha marcado diferencias más que notables con Pablo Iglesias, cuya deriva política ha criticado en público en numerosas ocasiones. Desde el punto de vista del poder local, Izquierda Unida tendría más de mil concejales repartidos por toda Andalucía frente a los apenas 80 concejales llegados a la política de la mano del partido morado.

La atomización trae cuatro papeletas a la izquierda y pérdida de representación

De este modo, cuando los andaluces vayan a votar el próximo 19J encontrarán hasta cuatro papeletas en el espacio de la izquierda: al margen de la del PSOE, concurrirán tres listas, toda vez que han fracasado las negociaciones que se han mantenido durante meses y que se han apurado hasta el último minuto legal.

La pugna, en realidad, ha estribado en el liderazgo, es decir, en consensuar quién debía encabezar la coalición, hoy ya imposible. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, ha promocionado en las últimas semanas al gaditano Juan Antonio Delgado.

Este viernes, en una entrevista en RNE, Iglesias ha defendido que el diputado nacional de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, sería un “candidato increíble” a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio por su “perfil” y por ser guardia civil de profesión.

Quedaría una tercera papeleta en este espacio político, la encabezada por Teresa Rodríguez que ya hace semanas se desmarcó de cualquier acuerdo al respecto y desde noviembre de 2020, tras su expulsión del grupo parlamentario en un traumático divorcio retransmitido por redes sociales y con peajes en los tribunales, encabeza el grupo de No Adscritos del Parlamento y que a estas elecciones concurrirá bajo el nombre de Adelante Andalucía.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed dcha) durante el acto que han protagonizado en el Teatro Olympia de Valencia. Foto: EFE/Ana Escobar

En el momento en que el presidente de la Junta de Andalucía firmó el decreto de disolución de la cámara, el pasado lunes 25 de abril, bajo la denominación de Unidas Podemos por Andalucía, hay un total de seis diputados, todos militantes de IU o de su hermano político el Partido Comunista. Por otro lado, en el grupo de No Adscritos están los 12 diputados liderados por Teresa Rodríguez, en su día colíder, junto a Antonio Maíllo –ex líder regional de Izquierda Unida ya fuera de la política-, de la confluencia Adelante Andalucía. En este 19J, Rodríguez concurrirá con esta marca, que, no obstante, podría ser recurrida en los tribunales.

Ninguna encuesta hecha hasta la fecha, otorga a este espacio político semejante representación en la cámara, ni juntos ni por separado. La atomización de las opciones políticas en una nueva lista –la de Podemos en solitario- haría aún más complicadas las opciones de conseguir representación en el Parlamento.

Que el PSOE y todas izquierdas logren sumar más que la suma del bloque de derecha resulta, a día de hoy, una quimera. Juanma Moreno, al menos por el lado de la izquierda, puede dormir tranquilo. Cosa diferente es el aliento que siente de cerca por parte de Macarena Olona. Pero eso es otra historia.