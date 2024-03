Sumar propone introducir en la Constitución el derecho al aborto como Francia

Sumar planteó este miércoles, a 48 horas del Día Internacional de la Mujer, introducir en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como acaba de aprobar la Asamblea Nacional francesa.

Lo hizo la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto a otras diputadas del mismo, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Vidal, que celebró que las mujeres francesas han vuelto a ser «luz e ilustración» con esa consecución, señaló que «es el momento para recoger precisamente ese testigo» e introducir en la Carta Magna ese derecho. Y mencionó la reciente reforma del artículo 49 relativo a las personas con discapacidad como ejemplo de que «la Constitución puede ser una herramienta viva que aprenda del pasado, escuche al presente y hable al futuro».

La portavoz adjunta y diputada de los Comunes aseguró que Sumar ya se ha puesto en contacto con el resto de grupos parlamentarios «para abrir este debate social», y no concretó todavía en ninguna iniciativa esta propuesta, aunque aseguró que «sin duda» lo hará «como punto de partida».

«Esperamos también que todas las fuerzas políticas puedan también hacer su propuesta y que todo el movimiento feminista puede decir también obviamente la suya. Esto no es un debate de partido. Esto es un debate de países, de sociedad, y creemos que todas las mujeres de cualquier color político debemos participar del mismo», emplazó.

Cuando se le recordó que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha descartado emprender esta reforma constitucional que exigiría una mayoría de dos tercios de las Cortes y obligaría a disolver las cámaras, Vidal lo relativizó. «Son tantas cosas las que los últimos cuatro años nos han dicho que eran imposibles que hemos demostrado que no lo eran, que creo que sin duda este va a ser otro caso».

«No me cabe en la cabeza que el Partido Socialista no participe en esta lucha emancipatoria de las mujeres», aseguró, mostrándose convencida de que en ese partido «van a cambiar su opinión y a entender que esto tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libertad de todas las mujeres».

«En colectivo»

La diputada catalana partió de la premisa de que «sólo en colectivo se consiguen avances» y de que quería aprovechar «un día con clase y de clase» como el 8-M para «abrir un debate que nos parece fundamental», por más que «hay fuerzas en todo el mundo que nos quieren arrebatar a las mujeres derechos que son básicos».

Vidal recordó con la voz trémula y teniendo que detenerse por la emoción a «mujeres anónimas que arriesgaron su vida», que «perdieron la vida en un cuartucho o desangradas en sus casas», así como a las mujeres precarias, las migrantes o racializadas y las pioneras de la lucha por el aborto. Y reclamó para el 8 de marzo «una unión generacional» para que la Constitución «proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena».

«Tenemos la oportunidad, al fin y al cabo, de caminar juntas por una cuestión que es de consenso social y feminista, por una bandera en común con la que la sociedad española además está plenamente comprometida», invocó. «No hay lucha que valga la pena si no es para todas y no hay conquista que se logre si no es con todas».

«Ser madre es una opción, no una obligación. Decidir cuándo se quiere serlo es nuestro derecho y no serlo no nos hace ni menos mujeres ni peores personas. En nuestro cuerpo mandamos nosotras», proclamó. «Lancemos un mensaje al mundo como país, como sociedad. Lancemos un mensaje a todas las mujeres, porque nuestras vidas importan, porque no estamos solas y porque nos queremos vivas».