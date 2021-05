Susana Díaz confirma que se presentará a las primarias del PSOE

Era un secreto a voces pero ahora ya tiene carácter oficial. Susana Díaz ha anunciado este jueves su intención de presentarse a las primarias del Partido Socialista en Andalucía. La líder autonómica intentará revalidar su puesto al frente de la organización en un momento marcado por la derrota histórica que el partido ha protagonizado en las elecciones de la Comunidad de Madrid, perdiendo incluso su puesto como la primera fuerza de la izquierda.

Díaz ha acabado cediendo ante las presiones de la cúpula nacional del partido que estaba intentando adelantar a toda costa la consulta con la militancia. La secretaria general de los socialistas andaluces ha accedido a convocar unas votaciones anticipadas pero ha decidido llevar ella las riendas de la decisión. Su anuncio ante los medios de comunicación se ha desarrollado unas horas antes de que Ferraz pudiera mover ficha para iniciar el proceso electoral.

La líder socialista ha comunicado el adelanto de las primarias, que previsiblemente tendrán lugar en junio, unos instantes antes de que se reúna la Comisión Ejecutiva Regional que dará el visto bueno a la fecha. Con su movimiento, ha sacado algo de ventaja al órdago lanzado por el equipo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno había convocado para unas horas más tarde la Comisión Ejecutiva Federal, en la que se analizará la derrota del partido en las elecciones madrileñas y previsiblemente se acordaría el inicio de las primarias en Andalucía.

“Nunca voy a negarme al debate sereno en mi partido y menos a que sean los militantes los verdaderos protagonistas” Susana Díaz

Susana Díaz ha expresado que le hubiera gustado que se hubieran respetado los tiempos marcados para la celebración de las primarias pero ha terminando aceptando el discurso de Ferraz para estar preparados. Eso sí, ha dejado un recado para Pedro Sánchez y José Luis Ábalos por no haberle comunicado personalmente sus intenciones. “Le mandé un mensaje por la mañana, pero no he podido hablar con él; recibí una llamada del secretario de Organización, que en ningún momento me habló de primarias”.

El PSOE se prepara para un posible adelanto electoral en Andalucía

El movimiento del PSOE responde a la amenaza que supondría un posible adelanto electoral en Andalucía, a pesar de que el presidente popular Juan Manuel Moreno Bonilla se ha manifestado en varias ocasiones en contra de romper su coalición de Gobierno con Ciudadanos y llamar a los andaluces a las urnas. “Primero está Andalucía y los andaluces y luego los intereses de mi partido”, expresó el líder del Partido Popular hace menos de 24 horas.

Sin embargo el temor sigue ahí. El PSOE no quiere encontrarse en un escenario como el que ocurrió en la Comunidad de Madrid. El adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso pilló con el pie cambiado a la formación que no tenía un candidato establecido para entonces. Ángel Gabilondo se mantuvo como cabeza de lista a pesar de su intención de ser nombrado como el Defensor del Pueblo y finalmente quedó relegado como la tercera fuerza de la Asamblea.

Ya en clave de precampaña, la secretaria general de los socialistas andaluces ha aprovechado su intervención para reconocer algunos de sus éxitos políticos como la victoria de las pasadas elecciones andaluzas, que no le sirvió para hacer frente a la mayoría del bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox). “Yo no soy ajena al ruido incesante que se ha generado en mi partido, que impide que nuestra tarea de oposición llegue a la gente”, ha agregado.

Ahora, su nuevo discurso va encaminado a combatir el auge de la extrema derecha. Algo para lo que intentará distanciarse de la estrategia electoral que el PSOE ha realizado en la Comunidad de Madrid. “Algo no estaremos haciendo bien cuando miles de españoles nos han vuelto la espalda”, ha señalado.

Juan Espadas será el gran rival de Susana Díaz

La única duda pasa ahora por saber quiénes serán los contrincantes que intentarán retirar de su puesto a Díaz. El actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha sido el primero que ha confirmado que se enfrentará contra Díaz. El edil que cuenta con el apoyo de Ferraz se ha aupado como el líder de un nuevo proyecto socialista con el que aspira a provocar un efecto “revulsivo”. “Pueden contar conmigo”, ha expresado a los medios.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha celebrado el adelanto de las primarias en el PSOE-A para elegir candidato a la Junta y ha mostrado su disposición para trabajar en “un gran proyecto municipalista”. EFE

Espadas ha defendido la necesidad de liderar una nueva alternativa de carácter municipalista en la que se escuche la voz de todos los agentes locales del partido. Eso sí, ha negado que los comicios internos se vayan a convertir en un enfrentamiento particular contra Susana Díaz. “Unas primarias no son una confrontación entre compañeros, es un debate de ideas y propuestas, y ahí me van a encontrar“, ha agregado.

La decisión estará en manos de los 44.000 militantes del Partido Socialista en Andalucía.