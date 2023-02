Tamames acepta la oferta de Vox para liderar la moción de censura contra Sánchez

El economista Ramón Tamames ha anunciado este martes que ha aceptado la oferta de Vox para encabezar la moción de censura anunciada por el partido presidido por Santiago Abascal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El economista ha aceptado la oferta del partido liderado por Abascal para encabezar la moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque aun no han trascendido más detalles

Tamame lo anunció este martes en una reunión de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. No obstante, el economista no ha dado más detalles sobre esta decisión. Por su parte, fuentes de Vox no han confirmado todavía este extremo ni cuándo se hará público oficialmente.

En las últimas semanas tanto Tamames como la dirección de Vox habían estado negociando los términos del discurso de la moción de censura y el contenido del programa de gobierno, sin que hasta el momento el economista hubiera aceptado oficialmente su candidatura.

A primeros del mes de febrero, Tamames aseguró a Efe que piensa invitar a cenar o a comer en su casa antes de la sesión parlamentaria a quien podría relevar a Sánchez como presidente del Gobierno.»Pienso invitarle a cenar o a comer en casa, para conocernos antes de la sesión. Me parece que es lo normal en personas civilizadas, y el presidente lo es, indudablemente», indicó.

Asimismo, dijo no conocer personalmente a Sánchez, aunque sí se han «carteado alguna vez», y afirmó que su «obligación como ciudadano» es tratar de que se conozcan mejor con anterioridad; por eso, le invitará a comer en el ático donde recibe a periodistas y a «la intelectualidad» y donde han almorzado Albert Rivera o Alberto Núñez Feijóo.

Tamames discrepa con Abascal sobre la ilegitimidad de Sánchez

Tamames discrepa con Abascal en que Sánchez sea un presidente ilegítimo, al haber sido elegido constitucionalmente, por «más de 175 diputados». Además, en la entrevista manifestó que el Estado autonómico «ya es para siempre», en contra de la aspiración de Vox, aunque reconoció que con la descentralización competencial en la Constitución «nos pasamos un pelín de rosca».

«Veo en Vox una adhesión a la Constitución, a la monarquía parlamentaria, a la unidad de España, casi por encima de todo, y en esos factores coincidimos plenamente, aunque a veces no en la forma», indicó el economista. Tamames, doctor en Economía de 89 años, fue diputado por el PCE, cofundador de IU y luego colaborador de Adolfo Suárez en el CDS.