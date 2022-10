Tezanos (CIS) intenta lanzar un zasca al PP y los tuiteros se le echan encima

Cada vez que Félix Tezanos habla sube el pan. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no oculta sus colores. Mientras que todas las encuestas apuntan a que Alberto Nuñez Feijóo puede ser el próximo inquilino en Moncloa, el socialista insiste en mantener a Pedro Sánchez como ganador de las próximas elecciones.

Leer más: El CIS de Tezanos ensalza a Sánchez con el mejor resultado electoral del año

«Sánchez está claramente delante de Feijóo», aseguró Tezanos hace tan solo unos días en Cadena Ser. «Con datos rigurosos, el PSOE está otra vez por delante», agregó. Pero el sociólogo no siempre es riguroso, o no al menos para un puñado de tuiteros que han cargado contra el presidente del CIS este jueves después de éste compareciera en el Congreso de los Diputados para explicar las cuentas del organismo que preside para 2023.

«Feijóo no tiene conocimientos para liderar»

Feijóo ha disparado contra los dos últimos líderes del Partido Popular. De Feijóo ha dicho que la gente ha visto que «no tiene conocimientos para liderar». No obstante, ha reconocido que el presidente de los populares vivió un «momento de luna de miel» tras su designación y ha recordado que hace unos pocos meses incluso el CIS le colocó por encima de Sánchez. Ahora ha sufrido «cierto deterioro», ha indicado en la Cámara Baja.

Pero lo que más indignación ha generado en la red social por excelencia que no deja títere sin cabeza, Twitter, han sido unas declaraciones sobre Pablo Casado que ha dirigido Tezanos al PP. «En algún momento, alguno de ustedes tendrá que explicar, por qué si las encuestas iban tan bien para el señor Casado como ustedes decían, ¿por qué le sustituyeron ustedes? Tenían una joya», ha ironizado.

Lo cierto es que el PP no despegó en las encuestas hasta que Casado dejó la presidencia de la formación. La guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, peso pesado del partido, junto a su falta de liderazgo le hundieron. Pero no solo en el CIS, sino que cayó en la mayoría de encuestas. Y eso es lo que un tuitero le ha recordado: «Casado se estaba desplomando en todas las encuestas serias».

Pero qué zasca ni qué hostias, si es mentira. Casado se estaba desplomando en todas las encuestas serias. Dejo una de Sigma Dos pero puedes buscar de ElPlural o la Ser en Google:https://t.co/8ooKL3NMH7 — Blas (@liberal_eu) October 19, 2022

Como ejemplo pone una de Sigma Dos elaborada a finales de febrero de 2021 demostró la caída descomunal del PP con Casado a la cabeza. Al mismo tiempo, una de GAD 3 también pronosticó una hecatombe del PP, mientras que impulsaba al PSOE.

Se pregunta Tezanos por qué siendo una joya Casado se le sustituyó por Feijóo, la respuesta es sencilla, no se le perdonó su traición y mentiras. Todo lo contrario que hace el PSOE con Sánchez. — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) October 19, 2022

Insólito !!! Tezanos ahora dice que quienes discuten y ponen en solfa sus encuestas, son los que van de perdedores !!! Se dará cuenta del ridiculo de tal apunte…??? — 7 de Caballería (@birdoc_a) October 19, 2022

«Tezanos no es imparcial»

La otra gran polémica de Tezanos la ha protagonizado al defender su derecho a expresar su opinión «sin coacciones». En su comparecencia ha asegurado que siempre que le han preguntado por Feijóo se ha manifestado «con respeto» y ha defendido su derecho a «tener opiniones» en una «sociedad libre» y a poder expresarlas «sin coacciones», frente a quienes le hacen objeciones al respecto, en referencia al PP.

«He sido miembro de la Ejecutiva del PSOE, he vivido en una época donde por ser miembro del PSOE te detenían y llevaban a la cárcel»

«He sido miembro de la Ejecutiva del PSOE, he vivido en una época donde por ser miembro del PSOE te detenían y llevaban a la cárcel. He estado en la cárcel por mis ideas (…)», ha recordado. A continuación, ha comentado que durante el franquismo te decían que no expresaras públicamente tus ideas y ha pedido al PP que no vuelva «a esa lógica».

Leer más: Tezanos esconde en el CIS la gran preocupación de la sociedad por la clase política

«¿Por qué una persona que tiene una ideología no puede dirigir una institución? ¿El siguiente paso qué es?, ¿decir que los ministros tampoco?», ha preguntado. A lo que un tuitero ha respondido: «Hay algo que se llama neutralidad que en muchas instituciones se reclaman y si no se cumple pueden dar origen a sanción..no se pueden volcar la ideas en las encuestas por que resultan de todo menos democráticas. Tezanos no es apropiado para encuestar dice claramente que es imparcial«.

Hay algo que se llama neutralidad que en muchas instituciones se reclaman y si no se cumple pueden dar origen a sanción..no se pueden volcar la ideas en las encuestas por que resultan d todo menos democráticas. Tezanos no es apropiado para encuestar dice claramente q es imparcial — Ranacivil (@afrimonkey2) October 19, 2022

En esta misma línea, otro usuario de la red le respondía: «Tezanos tiene todo el derecho a ser un ultra del PSOE. Pero no tiene que mezclarlo con su trabajo en el CIS. Su trabajo consiste en reflejar la realidad en ese momento y no en intentar manipular a la población con encuestas que no se creen ni sus jefes. Creo que está muy claro».