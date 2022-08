Tezanos esconde en el CIS la gran preocupación de la sociedad por la clase política

Una de las preguntas históricas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja cuáles son las principales preocupaciones de los españoles. Los barómetros publicados a lo largo de los años demuestran que los quebraderos de cabeza no han cambiado mucho en el tiempo. En la década de los 90 y principios de los 2000 dominaban la inquietud por el terrorismo -por aquel entonces los asesinatos de ETA eran frecuentes- y el paro. Estas dos cuestionen han liderado tradicionalmente las listas. Pero desde la irrupción de la pandemia han sido sustituidas por, en primer lugar, la preocupación por la situación económica y, en segundo, aunque lo esconda el centro que dirige el socialista Féliz Tezanos, la clase política.

El nerviosismo por la economía, líder actual de todas las encuestas, no surgió hasta marzo de 2020 y se elevó hasta la primera posición en las pesadumbres de los españoles. Hasta ese momento el desempleo lideraba el ranking. Sin embargo, en el momento en el que el coronavirus comenzó su expansión a nivel mundial y se hablaba de las consecuencias financieras que llegaría a tener, fue desbancado por la categoría Crisis económica y problemas de índole económico, uno de los principales problemas para el 52,5% de los encuestados y el más importante para el 29,1%.

Al 36% de los españoles les preocupa el comportamiento y la gestión de los políticos, por encima del 34,4% del paro

Así sigue siendo hoy en día, solo hay que comprobar el último sondeo, publicado en julio. No obstante, aunque aparentemente el paro haya quedado en segunda posición, con un 34,4%, la medalla de plata de las preocupaciones se la lleva el comportamiento de nuestros políticos, que suma un 36%. Aunque no se aprecia como tal en el documento publicado por el CIS, sino que está desglosado en seis categorías:

Problemas políticos en general (17%)

Mal comportamiento de los políticos (8,3%)

Lo que hacen los partidos políticos (4,6%)

Inestabilidad política (3,4)

Funcionamiento de la democracia (1,4%)

Falta de confianza en los políticos y las instituciones (0,9%)

Todas ellas juntas superan por 1,6 puntos porcentuales a la que era en las anteriores décadas la principal preocupación de los españoles por excelencia, el paro. «Cuando antes se ponía la categoría paro y terrorismo aparecían las dos primeras, así estaba muy claro, ahora como no se suman no se ve de forma tan nítida», asegura a Economía Digital Luis Miller, científico del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

El CIS oculta el «funcionamiento de la democracia»

Se trata de uno de los principales cambios que realizó el CIS con la llegada de Tezanos. Y, ¿a quién beneficia? Según Miller dependerá de cada momento, pero no existe un claro favorecido. «El juicio de los ciudadanos es que tenemos un problema con la política en general, se aprecia en todas esas categorías, pero dentro de ellas el Gobierno es relativamente pequeño«, afirma el experto para aclarar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no saca rédito de esto específicamente . Y añade que lo más honesto sería decir que lo que no se visualiza con esta metodología del centro es «que tenemos un problema de percepción de la política», pero también de la democracia.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos. EFE/ Mariscal

Miller explica que el paro o el terrorismo son externos a la acción de gobierno: el desempleo es un problema estructural de la economía española, mientras que los actos terroristas estuvieron muy localizados y pertenecían a un grupo concreto. «Sin embargo, ahora, al existir una percepción negativa de la política en general pues eso sí que es mas preocupante desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia», alerta Miller.

Para el analista político César Calderón, esta división de los problemas relacionados con la clase política ha provocado que la categoría de corrupción y fraude parezca insignificante. En un artículo publicado en este medio, el experto apunta que, mientras que en marzo de 2016 para el 47,5% de los españoles uno de los principales problemas de la sociedad era la corrupción, en el mes de junio de 2022 tan solo era así para el 6,6% de los ciudadanos, de los cuales solo para el 2,8% era el principal problema del país.

¿Preocupa la corrupción?

«¿Significa esto que los españoles creamos que la corrupción no es un problema grave?», se pregunta Calderón, sobre todo después de que a finales de julio el Tribunal Superior confirmare las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE de Andalucía. Y responde: «En absoluto, lo que sucede es que si hacemos una prelación de necesidades vitales, respirar viene antes de comer y comer mucho antes que ir al cine y que, en medio de una gravísima crisis económica como la que estamos viviendo, con la gasolina y el gas por las nubes, los precios disparados y con una guerra en nuestro mismo continente, la gente tiene otras prioridades».

Por lo tanto, la cuestión es que, a pesar del ruido mediático, Calderón está convencido de que los casos de corrupción en el partido socialista andaluz no tendrán reacción alguna en el electorado. «Difícilmente va a ser el principal disparador de voto en los próximos comicios«, concluye. Pero, aunque no lo evidencie el CIS, a los españoles les preocupa, y mucho, el comportamiento y la gestión de los políticos. No obstante, no se trata de una cuestión partidista, sino más bien relacionada con la visión que los españoles tienen de la democracia.