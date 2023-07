El último escándalo de Tezanos: el CIS sigue encuestando fuera de plazo

Nuevo escándalo de José Félix Tezanos al frente del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha seguido encuestando a los ciudadanos durante toda la semana, tras el fin del plazo para publicar encuestas este lunes, para saber a quién van a votar en las elecciones generales de este domingo 23 de julio.

Economía Digital ha tenido constancia de estas llamadas porque una periodista del medio fue encuestada. Sucedió el jueves a mediodía. La llamada venía de un call center en el que la persona al otro lado del teléfono se identificó como del CIS para preguntarle a quién iba a votar en las elecciones generales del 23 de julio, junto con otras preguntas para confeccionar el perfil, la muestra y el resultado del sondeo.

La llamada duró menos de diez minutos y se preguntó acerca de a qué partido iba a votar, quién prefería que fuera presidente, quién creía que iba a ser presidente, a quién había votado en las anteriores elecciones, qué partido se acerca más a sus ideas, así como preguntas para confeccionar el perfil, como edad, lugar de residencia, profesión y otras acerca de la situación económica de la ciudadana y de su núcleo familiar.

Tras la llamada, rastreamos el número de teléfono y encontramos numerosos comentarios en varias webs de personas que en los últimos días aseguraban que les habían llamado del CIS de ese número, que las webs identificaban como de un call center. También en redes sociales hay muchos comentarios de personas que dicen haber sido llamadas por el CIS esta semana.

Un hecho inédito

Economía Digital preguntó al Centro de Investigaciones Sociológicas, que no confirmó la información pero tampoco la desmintió. “No nos consta” es lo máximo que llegaron a responder. Otras fuentes del sector consultadas aseguraron que se trata de algo inédito y no entienden el propósito si no es para pasar información al Gobierno: “El CIS tiene un cliente, que es el Gobierno”.

Las fuentes consultadas recalcaron, no obstante, que no es ilegal que el organismo haga encuestas aunque no las pueda publicar, y las achacaron al call center propio que montó Tezanos en Madrid y con el que ha intensificado el número de sondeos e información que pregunta.