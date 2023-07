Alberto Núñez Feijóo: «Mi intención es hablar con todos los partidos de Cataluña»

Cuando el presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, atiende las preguntas de ECONOMÍA DIGITAL, apenas quedan 72 horas para la celebración del 23J y, según la media de encuestas, está más cerca que nunca de ser el próximo habitante del Palacio de la Moncloa. Tras un ataque de lumbalgia, ha puesto todas las fuerzas en rematar «el cambio que pide España», a sus ojos.

Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) pide «un nuevo ciclo político», aunque ya haya tenido que rebajar las expectativas, pero desde su entorno creen que un suelo de diputados de 150 ya sería «todo un éxito».

Su reto es conseguir esa mayoría «suficiente» para poder gobernar de la manera que quiere: en solitario. Pero, si no, tendrá que enfrentarse a la espada de Damocles de su partido: cómo relacionarse con Vox y evitar el posible escenario de bloqueo y, quién sabe, una repetición electoral.

P: ¿Teme que la mala gestión de Correos y las fechas del 23J perjudiquen la celebración de la jornada electoral? ¿Cree que al Gobierno le beneficia y que le perjudica a usted?

R: Creo que el hecho de que a cuatro días de las elecciones hubiese 280.000 españoles que, según los sindicatos, habían solicitado el voto por correo y aún no disponían de la documentación para hacerlo es algo que no es bueno. Me sorprende que el Gobierno no se sumase a nuestra reclamación -que era la misma que la de los sindicatos- de que se agilizasen las contrataciones y se pusiesen todos los medios para cumplir los plazos y facilitar el voto a la gente, especialmente en esta ocasión en la que Sánchez decidió poner las elecciones a finales de julio, con millones de personas de vacaciones.

P: Usted aspira a gobernar en solitario: en el supuesto caso de que así fuera, ¿qué fuerza espera que sea su principal socio de legislatura?

R: Habrá que esperar al resultado del domingo para conocer el escenario. El PP ha demostrado ser un partido de Estado y estar dispuesto a dialogar y acordar por el bien de España con todos los partidos que respeten la Constitución y el Estado de Derecho.

El PP ha demostrado estar dispuesto a dialogar y acordar por el bien de España con todos los partidos que respeten la Constitución

P: Aunque no sea matemáticamente necesario, ¿considera que Vox debería ser un partido aliado del PP en el Congreso para desarrollar su agenda política?

R: Nosotros tenemos un programa para la recuperación económica, institucional y social de nuestro país, un programa de cambio que vamos a llevar a cabo si los españoles así lo deciden el 23 de julio. Y esperamos que los que deseen cambio, se sumen a esa agenda política, porque es la mejor para los españoles.

P: Si se produce una situación de bloqueo y no hay investidura, ¿cómo cree que afectará a los partidos y a España una repetición electoral? ¿A quién beneficiaría?

R: No quiero ni planteármelo, porque sería muy malo para nuestro país. Sé que hay partidos que ya no salen a ganar y cuyo único objetivo es ese bloqueo, pero creo que eso lo van a castigar los ciudadanos en las urnas.

Hay partidos que ya no salen a ganar en estas elecciones y cuyo único objetivo es el bloqueo

P: Si Gobierna: ¿cree que debería estar máximo 8 años o dos mandatos?

R: Las elecciones son el domingo y no hay ningún voto en las urnas de momento. Así que aún no he logrado nada, si no está garantizado un primer mandato, permítame que no piense en un segundo.

P: ¿Es usted partidario de una reforma de la Constitución durante la siguiente legislatura?

R: Creo que nuestra Constitución es útil y eficaz y también considero que, lamentablemente, no se dan las condiciones adecuadas para abordar una reforma de este calado, dado el clima de enfrentamiento y división que los partidos del Gobierno han generado y las alianzas que han tejido precisamente con aquellos que lo que quieren es acabar con nuestra Carta Magna y nuestro modelo de Estado.

No se dan las condiciones adecuadas para abordar una reforma de la Constitución por el enfrentamiento y la división

P: Si gobierna: ¿tendrá su ministro de Economía rango de vicepresidente? ¿Será un ministerio distinto al de Hacienda? ¿Quién va a ser su ministro de Empleo? ¿Será el mismo que el de Economía? ¿Va a tener Fátima Báñez un papel en su Gobierno?

R: Mi primer objetivo es tener un Gobierno competente y más reducido que el actual, que es el más voluminoso y caro de la democracia. Un Gobierno centrado, que no mienta y evitar el bloqueo de España. Un Gobierno que pueda mirar a los españoles a la cara. Tengo ya, como es lógico, los nombres de muchas de las personas que espero que me acompañen, pero no lo sabe ni el cuello de mi camisa, ni por supuesto ellos.

Si que puedo decir que será un gobierno con menos ministerios que el Gobierno actual. Habrá una vicepresidenta, conocida y respetada y cualificada. Pero le pido que me respete la información de los nombres. Las cosas a su tiempo: lo primero es ganar las elecciones.

P: Si es presidente, ¿cómo piensa contrarrestar la fuerza del independentismo? ¿Debe Cataluña tener más autogobierno o más competencias?

R: En Cataluña se ha perdido mucho tiempo en los últimos años en buscar la división, la polarización y el enfrentamiento por parte de aquellos que han hecho de los discursos identitarios su única estrategia política. Hay que devolverle a Cataluña lo que el independentismo expulsó. Frente a los que dijeron en 2017 a las empresas ‘si se quieren marchar, que se marchen’, estamos los que decimos ‘con el PP en Moncloa, volved, porque Cataluña os espera con los brazos abiertos’.

Hay que recuperar la economía catalana, las empresas que se fueron, hay posibilidades de hacerlo. Respetar la nacionalidad histórica que es Cataluña. Mi intención es hablar con todos los partidos de Cataluña.

Hay que devolverle a Cataluña lo que el independentismo expulsó, respetar la nacionalidad histórica que es

P: ¿Debe Cataluña tener una mejor financiación económica? ¿Estaría usted dispuesto a estudiar un “pacto fiscal”, una especie de concierto económico como el que pidió Mas a Rajoy?

R: Una de las decisiones que adoptaré si gobierno será reunir la conferencia de presidentes para abordar, entre otras cosas, una reforma del sistema de financiación que sustituya al vigente desde hace 15 años, buscando los consensos necesarios para su aprobación. El vigente, le quiero recordar, fue el pactado por Zapatero con los partidos nacionalistas de entonces. Y mire el resultado….

P: ¿Cree que el modelo de escuela pública catalana actual, y vasca (ikastola), favorece el independentismo?

R: Creo en que las lenguas son un riqueza, que deben servir para unir y no para dividir y que es fundamental respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. En Galicia apostamos por un modelo de convivencia de las dos lenguas y nos ha funcionado. Y lo que no es de recibo es que un Gobierno autonómico legisle para vulnerar las sentencias judiciales sobre el uso de las lenguas y el Gobierno del Estado mire hacia otro lado, en una dejación de funciones vinculada directamente a las cesiones a los independentistas.

P: ¿Obligará usted, si es presidente, a que ondee la bandera española en todos los edificios oficiales en Cataluña?

R: Obligaré a que se cumplan las leyes de símbolos.

¿Es tan complicado pedir perdón y condenar los asesinatos de ETA?

P: Al PP le pusieron un cordón sanitario en Cataluña. ¿Cree que debe aplicarse en España alguna especie de cordón sanitario a Bildu?

R: Lo único que se le exige a Bildu es que condene el terrorismo, que pida perdón a los familiares de los más de 850 asesinados y miles de heridos, y ayude en la resolución de más de 370 crímenes que quedan por resolver. ¿Es tan complicado pedir perdón y condenar los asesinatos de ETA? Cada uno puede tener las ideas que sean, pero desde luego con la violencia hay que ser tajante.