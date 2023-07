Feijóo prohibirá las elecciones en julio y agosto

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, ha anunciado en Valencia que si gana las elecciones de este domingo modificará la ley electoral “para que no se puedan convocar elecciones en julio y agosto porque no es razonable. Vivimos en un cambio climático con olas de calor”. Durante el mítin del PP en el Oceanogràfic de Valencia con 500 personas en el recinto, Feijóo ha asegurado que «España va a ir a votar a pesar de todas las dificultades y todos los calores» pero que es una anomalía que no se puede repetir.

Feijóo ha asegurado que la convocatoria ha afectado a las vacaciones de fuerzas y seguridad del Estado, a los carteros… y que, por ello, «el domingo hay que ir a votar pronto y hay que votar para ganar». El candidato popular ha denunciado que Pedro Sánchez pretendía una campaña de pocos mítines y pocos actos y no tener que explicar su derrota en las elecciones municipales y autonómicas, mientras que el PP ha hecho «muchos mítines y muchos actos» y España irá a votar a porque es «mucho mas responsable que el actual presidente del Gobierno«.

Respecto a la situación de la Comunidad Valenciana, Feijóo ha asegurado que le preocupa los más de 4.000 millones de déficit que registró el presupuesto valenciano en el último ejercicio mientras ha situado la deuda como uno de los principales problemas del país. «Cada hora nos endeuda Sanchez 8 millones a la hora y dice que España va como una moto cuando lo único que va como una moto es los bancos cobrando intereses al reino de España».

«Lo único que va como una moto es los bancos cobrando intereses al reino de España» Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno

Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha destacado que “nadie como el Partido Popular está en marcha en la Comunidad Valenciana” poniendo como ejemplo el ahorro de grasa política. “En esta legislatura vamos a ahorrar 3 millones de euros en sueldos políticos, en ahorro en consellers y secretarios autonómicos”, ha apuntado. El número de consellerias se ha reducido de 12 a 10 mientras que los secretarios autonómicos van a pasar de 55 a 46.

Esta Comunitat Valenciana en funcionamiento, sobre la que Mazón ha pedido a Feijóo agua y corredor mediterráneo, el presidente de la Generalitat ha puesto como ejemplo a Maria José Catalá ya que «el ayuntamiento de Valencia está a pleno funcionamiento, que baldea las calles, que quita las colas y que pone a la virgen donde toca».

El mitin lo ha iniciado el cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, que ha vuelto a reivindicar el soterramiento de las vías del metro en Alfafar. Tras asegurar que “no digo que no se hagan los soterramientos de Montcada y Reixac”, ha recordado que se han invertido 435 millones, que son “cuatro veces” lo que hace falta para Alfafar. “Se puede repartir y llegar a todos los sitios”, ha incidido.

“Este paso a nivel es la metáfora de lo que ha supuesto el sanchismo para Valencia: menosprecio”, ha concluido, para luego recordar que el ministro popular Íñigo de la Serna dejó presupuesta la obra.