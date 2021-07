TV3 justifica los “puta España” en sus programas

La televisión pública catalana suma otra polémica por su falta de imparcialidad. Tras la emisión en antena de varios programas donde algunos de sus presentadores clamaron “Puta España”, la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha vuelto a eludir el debate escudándose en que son contenido externo de TV3.

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ha asegurado que el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio “no ha emprendido ninguna acción”: “Son trabajadores externos y en todo caso cuando el director del medio sabe que ha habido alguna contraindicación al libro de estilo por alguna expresión, es él como responsable quien lo gestiona de forma conveniente”.

Llorach ha sido tajante a la hora de justificar la inacción de los medios públicos ante este suceso que no es aislado: “Si no ha hecho nada es que ha creído que no era necesario”. La directora de la CCMA se ha escudado tras exigirle la diputada Beatriz Silva (PSC) sobre las medidas que tomará la Corporación para “desmarcarse” de estos comentarios.

“Es totalmente impropio de una televisión pública”

La diputada socialista ha aprovechado su intervención este viernes en la comisión de la control de la CCMA para replicarle que en este último mes esta expresión se había usado hasta tres veces. Citó el Està passant del pasado 19 e julio donde uno de los presentadores, el polémico Jair Domínguez, instó a gritar a la audiencia “Puta España”.

También, un programa de APM, donde el presentador también usó el término “puta España”. También citó el Està Passant del pasado 16 de junio, donde el presentador Magí Garcia volvió a entonar esta expresión que Silva ha tildado de “grosería”: “Es totalmente impropio de una televisión pública”.

“Los insultos se dirigen a una parte de la ciudadanía y el problema es que el humor y la ironía a la que usted siempre alude para justificarlo deja de serlo cuando la televisión pública siempre ofende a una parte”, le ha recriminado la diputada socialista. “Estos términos no deben usarse nunca, esta es la opinión del grupo parlamentario”, ha sentenciado.

La expresión de opiniones de parte no es nueva, pese a que contradicen el libro de estilo de la propia CCMA. El código de buenas admite que no pueden “adoptar posiciones en relación con debates políticos y sociales cuando, por el trabajo que desarrollan, pueda quedar comprometida nuestra imparcialidad”.

El documental de Mediapro y el sueldazo de Toni Soler

La diputada del PSC ha aprovechado para insistir con la serie documental de El Judici, una producción de Mediapro emitida en TV3 y comprada a la empresa fundada por Jaume Roures por 440.000€. La diputada le ha recordado a Llorach que 38 de los 41 entrevistados defendieron que el proceso penal fue “un montaje”, y le insistió en cuando se emitiría contenido compensatorio.

¿Cuantos años tienen que pasar para que TV3 emita un documental desde el punto de vista de las personas que no son partidarias de la independencia?¿Qué contenidos emitirá TV3 para equilibrar los 8 documentales sobre el juicio del procés? No ha contestado a la primera pregunta 2/4 pic.twitter.com/rf2AiKoCKD — Beatriz Silva (@BeaSilva9) July 2, 2021

Llorach ha vuelto a cerrar filas con Vicent Sanchis, director de la televisión pública: “Si el director del medio público considera que hay equilibrio es que hay equilibro”. La directora en funciones ha asegurado que “suscribe todas las palabras del director”, que “me ha propuesto la respuesta a esta pregunta parlamentaria” pese a que él podría haber intervenido para matizarla.

Silva también ha hecho un repaso a las finanzas de TV3, al recordar que la cadena pública pagó a Minoria Absoluta –productora de Toni Soler– 1,8M€ pese a que la productora aprovecha recursos internos de la propia cadena, como los platós, las pantallas u otro material audiovisual.

“Esto permite que el dueño de esta productora se autoasigne un sueldo de 174.000€”. Silva también le ha recriminado a Llorach que dos de cada cinco euros destinados por TV3 a la producción audiovisual externa hayan terminado en manos de Mediapro: “¿Usted no se mira los gastos de las productoras? ¿No les pide que justifiquen el dinero?“.