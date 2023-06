Esto es lo que sucede si te quieres ir de vacaciones estando de baja laboral

Una baja laboral puede durar días, semanas o meses. Pero tanto los empleados como las empresas suelen tener dudas, e incluso derivar en un choque de posiciones, sobre si es legal irse de vacaciones cuando se está ausente del trabajo por razones médicas.

Para qué sirve la baja laboral

Es que la finalidad principal de la baja laboral es permitir que el trabajador pueda recuperarse y descansar para volver a sus funciones en buenas condiciones de salud.

En general, durante una baja laboral, se espera que el empleado se dedique a la recuperación y siga las indicaciones médicas.

En este sentido, salir de vacaciones durante ese período podría considerarse una actividad incompatible con la finalidad de la baja laboral.

Además, es posible que se deba permanecer disponible para ser evaluado por el médico de la Seguridad Social o por la mutua que corresponda.

Qué dice la ley sobre la baja y las vacaciones

Si bien la ley española no prohíbe irse de vacaciones mientras se está de baja, la Ley General de la Seguridad Social toma en cuenta qué acciones se pueden considerar fraudulentas. Y en caso de detectar un engaño a la empresa o a la administración pública se puede sancionar al empleado con la pérdida del subsidio.

Qué pasa si las vacaciones se solapan con la baja

Si las vacaciones son los días libres que tiene el empleado para descansar en su trabajo, la Seguridad Social advierte que no se puede estar de vacaciones y de baja laboral al mismo tiempo.

Ahora bien, si justo la baja laboral se solapa con el período de vacaciones que se había acordado con la empresa, esos días no pueden descontarse: se guardarán y ya se verá cuándo se disfrutan.

No obstante, la ley autoriza al empleado a viajar durante su baja laboral, siempre y cuando que su traslado no perjudique el cuadro de su incapacidad temporal y que su recuperación no se vea limitada.

En todo caso, la oficina de Recursos Humanos debería analizar el caso para tomar una decisión y dar luz verde al empleado o rechazar su pedido de viaje.

Ejemplos de baja laboral y vacaciones

Hay varios casos que suelen traer dudas a empleados y empresas. Uno es si se puede viajar estando de baja por embarazo. En este caso, es mejor que la decisión final sea del médico, teniendo en cuenta el estado de la gestación, y la salud de la mujer y el feto.

En caso de estar de baja por un cuadro de ansiedad o depresión, también el médico tiene que dar la autorización final para realizar el viaje.

Pero si el empleado está de baja con un cuadro de reposo absoluto es incompatible que se vaya de viaje.

Si el trabajador pretende viajar tras una operación quirúrgica o con dolencias que le impiden movilizarse no es recomendado que viaje, porque la recuperación puede verse afectada. La excepción sería que el empleado acredite que el viaje no perjudicará su recuperación.

Cuándo la Seguridad Social puede quitar el subsidio

Hay casos en que la Seguridad Social puede quitar el subsidio por la incapacidad temporal.

Uno es si el trabajador no cumple con las recomendaciones del médico, por lo que la Seguridad Social puede acusar de conducta fraudulenta y retirar el subsidio.

También puede ser motivo de sanción que el empleado no concurra a las consultas médicas porque se fue de viaje, o que haya abandonado el tratamiento sin autorización.

Es más: si el empleado decide irse de viaje a pesar de estar de baja, y al regresar ha empeorado su cuadro de salud, la empresa puede sancionarlo o incluso despedirlo; pero para ello tendrá que confirmar que las actividades que haya realizado le han perjudicado.