Varias comunidades se rebelan contra la mascarilla obligatoria en todo momento

La ley publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hace obligatorio el uso de la mascarilla incluso cuando se respeta la distancia de seguridad ha generado controversia entre los consejeros sanitarios de varias comunidades autónomas, que han trasladado sus críticas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.

Hay comunidades que ya han avisado que permitirán saltarse la ley en determinadas circunstancias, como es el caso de Baleares, que ha anunciado que no obligará a usar mascarilla en la playa cuando haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o se esté tomando el sol. Si se trata de una reunión en la playa, de máximo seis personas, será obligatoria.

El Govern de Cataluña ha criticado que la ley es “una incoherencia que nadie entiende”, en palabras de la consejera de Salud, Alba Vergés, que ha pedido evitar la confusión. El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha anunciado que seguirán aplicando su uso como hasta ahora, afirmando que en la playa “hay que llevar mascarilla” pero “no siempre”.

Desde la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana han explicado que la consejera, Ana Barceló, ha propuesto en la reunión del Consejo Interterritorial que la mascarilla no sea de uso obligatorio mientras se toma el sol y durante el baño, y que en general en las playas no se use siempre y cuando se respete el perímetro de seguridad.

El sector turístico ha alzado la voz contra la nueva ley. “Estamos pasando por una agonía que amenaza con acabar con miles y miles de empleos y empresas. Y ahora quieren convertir las playas en hospitales de campaña al aire libre”, ha reprochado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, en declaraciones recogidas por El País.

Sanidad revisará la ley

Tras escuchar estas y otras críticas en la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Ministerio ha pactado con las comunidades autónomas revisar la norma, con el objetivo de “homogeneizar” la medida, dado que algunos gobiernos regionales tienen “distinta normativa”.

Darias ha reconocido que, tras la publicación de la ley en el BOE, algunos ejecutivos autonómicos manifestaron la necesidad de aclarar el uso obligatorio de las mascarillas incluso cuando medie una distancia de dos metros, y “sobre todo de armonizar” y “contextualizar” la normativa en todas las comunidades.

“Creo es muy importante ser capaces de armonizar, homogeneizar y contextualizar, éstas son las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo trabajar de manera técnica para tratar de conseguir estos tres objetivos”, ha añadido la ministra, que ha recordado que la ley sucede al decreto de ‘nueva normalidad’ publicado el pasado junio.