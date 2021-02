Vox se querella contra los funcionarios que favorecieron la salida de la cárcel de los presos del procès

Los presos del procés han gozado de semilibertad durante la campaña electoral de las elecciones del 14-F, un hecho que no ha gustado a Vox. Este sábado la formación liderada por Santiago Abascal ha presentado una querella en los juzgados de Instrucción de Barcelona contra aquellos que emitieron informes favorables de los condenados y provocaron así que se les concediera el tercer grado.

En concreto, se refieren a los miembros de las Juntas de Tratamiento y de los equipos multidisciplinares encargados de elaborar este tipo de documento sobre los internos. Y es que Vox no entiende como después de dos meses de la negativa del Tribunal Supremo, que denegó el tercer grado a los políticos independentistas el pasado 4 de diciembre, mostrando incluso su irritación contra la concesión de un régimen de semilibertad contrario a las penas por delito de sedición, ahora los condenados han podido protagonizar la campaña.

El rechazo del Supremo “no fue inconveniente para que los querellados volvieran a conceder el tercer grado tan solo unos días después, permitiendo así su participación activa y presencial en la campaña para las elecciones catalanas del 14F-“, ha criticado Vox en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los presos del procés: Oriol Junqueras (4d), Jordi Sànchez (4i), Jordi Cuixart (c), Raül Romeva (3i), Josep Rull (3d), Joaquim Forn (i), Jordi Turull (2d), Carme Forcadell (2i) y Dolors Bassa (d), durante la lectura de una declaración conjunta por la amnistía en un acto unitario organizado por Omnium Cultural, celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique Garcia

Por ello, los de Abascal apuntan que la rapidez con la que se ha llevado a cabo las resoluciones por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat “ha respondido a un propósito ajeno a los fines de la pena. “Lo único que han perseguido es burlar la resolución del Tribunal Supremo en beneficio de los presos”, han apuntado.

“Continuaremos poniendo todos los medios al alcance para que al igual que ocurriría con cualquier ciudadano de a pie, los presos golpistas cumplan su condena sin beneficios injustificados”, han concluido.

La Fiscalía podría recurrir el tercer grado de los presos del procés

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sugirió en los primeros días de campaña electoral que la Fiscalía recurrirá el acuerdo del Departamento de justicia de la Generalitat por el que se establece conceder el tercer grado a los nueve condenados por sedición.

La ex ministra de Justicia aseguró que el Ministerio Fiscal no había recibido todavía la notificación de la resolución del Govern. No obstante, una vez lo reciban, ha confirmado que se estudiará y se emitirá el preceptivo recurso teniendo en cuenta las resoluciones del Tribunal Supremo del pasado 4 de diciembre, cuando apuntó que conceder el tercer grado a los presos era una medida prematura.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado./ EFE

“Creo que se va a ir en línea del Supremo, pero me parece imprudente por mi parte adelantarme a un estudio que están realizando los compañeros”, apuntó entonces Delgado. Y es que no puede manifestarse ya que cuando dirigía el ministerio de Justicia le encomendó a la abogacía del estado el desarrollo de esta causa. “No debo manifestarme en ninguno de los sentidos”, insistió