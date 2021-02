Dolores Delgado sugiere que la Fiscalía recurrirá el tercer grado de los presos del procés

Los primeros días de la campaña electoral catalana han estado protagonizados por la salida de la cárcel de los presos del procés. Los líderes independentistas disfrutan, de momento, de la semilibertad. Pero es posible que acabe pronto. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sugerido este miércoles que la Fiscalía recurrirá el acuerdo del Departamento de justicia de la Generalitat por el que se establece conceder el tercer grado a los nueve condenados por sedición.

En una entrevista en Onda Cero, la ex ministra de Justicia ha asegurado que el Ministerio Fiscal no ha recibido todavía la notificación de la resolución del Govern. No obstante, una vez lo reciban, ha confirmado que se estudiará y se emitirá el preceptivo recurso teniendo en cuenta las resoluciones del Tribunal Supremo, que el pasado 4 de diciembre ya acordó revocar el tercer grado penitenciario al considerar que se trataba de una medida prematura.

“Creo que se va a ir en línea del Supremo, pero me parece imprudente por mi parte adelantarme a un estudio que están realizando los compañeros”, ha apuntado Delgado. Y es que no puede manifestarse ya que cuando dirigía el ministerio de Justicia le encomendó a la abogacía del estado el desarrollo de esta causa. “No debo manifestarme en ninguno de los sentidos”, ha insistido.

Delgado rechaza dar su opinión sobre la concesión del tercer grado

Así, Delgado ha descartado dar su punto de vista sobre la concesión del tercer grado a los presos independentistas. “No puedo hacer juicios de valor sobre lo que hace o no. Nos ajustamos y ceñimos a la jurisprudencia, la norma y sobre todo a la Ley: ni más ni menos, ni menos ni más”, ha aseverado.

El líder de ERC, Oriol Junqueras; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; y el exconsejero Raül Romeva, en un acto en Cataluña el 25 de julio de 2020. Junqueras y Romeva fueron condenados a 13 años de prisión por el delito de rebelión.

En este sentido, la fiscal general del Estado ha explicado que la valoración es competencia del Gobierno, que es “quien tiene que determinar si concurren las razones de equidad y justicia que establece la propia ley.

“Lo demás son las valoraciones que hacen las partes que han intervenido y después lo hará también el tribunal y también antecedentes penales”, ha indicado. “El Consejo de Ministros es quien valora todo el expediente y los hechos para tomar una decisión”, ha concluido.

Delgado admite un “debate jurídico” en torno a la amnistía

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha admitido que existe un “gran debate jurídico” en torno a la amnistía. Se trata de una figura que no está recogida en la Constitución, pero es defendida por algunos juristas mediante una ley específica y reclamada por los líderes independentistas presos.

Los presos del procés: Oriol Junqueras (4d), Jordi Sànchez (4i), Jordi Cuixart (c), Raül Romeva (3i), Josep Rull (3d), Joaquim Forn (i), Jordi Turull (2d), Carme Forcadell (2i) y Dolors Bassa (d), durante la lectura de una declaración conjunta por la amnistía en un acto unitario organizado por Omnium Cultural, celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique Garcia



“Es una decisión jurídica profunda”, ha reconocido. La fiscal ha explicado que “cuando se habla de indultos se prohíben los indultos generales”. Por ello, ha aclarado las diferencias entre estas dos figuras jurídicas alegando que “el indulto puede ser individual y tiene que ser parcial, por ejemplo, de una parte de la pena”, mientras que “la amnistía hace desaparecer el hecho origen” y ha sido utilizada en las dictaduras para conseguir determinadas impunidades.