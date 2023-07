Yolanda Díaz promete una energética y un banco públicos y subir el SMI por encima siempre del IPC

La propuesta económica que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata a las elecciones generales por Sumar, Yolanda Díaz, ha elaborado para ganar el 23J incluye desde una energética y un banco públicos, hasta un gran pacto de rentas, pasando por crear un Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), como el KfW alemán, o por hacer una reforma integran del sistema fiscal español.

Todas estas medidas, que integran el programa electoral de Sumar, presentado este jueves y al que ECONOMÍA DIGITAL ha tenido acceso, tienen como eje central la economía, con hasta 70 propuestas distintas, pero también con una intencionalidad feminista y verde. Durante la exposición pública del texto, llevada a cabo por los portavoces de campaña de la plataforma y sin la presencia de Díaz, la coordinadora del programa, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, ha especificado que no se trata de «un programa ex novo, ni es un refrito de otros programas donde se cuenta lo que no pudo ser». «Es un programa que hace compatible la vida con su sostenimiento», ha sentenciado.

El documento, muy amplio, con ideas concretas y ambiciosas, incluye la creación de una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones. También promete subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual.

Noticia en ampliación