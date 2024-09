Al contrario que el Gordo de la Navidad, no se puede decir que la última tanda de subvenciones de la macrofundación de Bill Gates en España haya caído ‘repartida’. Más bien al contrario. El filántropo estadounidense ha decidido conceder ayudas por más de ocho millones de dólares en el último trimestre a proyectos españoles, de los cuales la gran mayoría recaen bajo el manto de la ministra de Ciencia e Innovación, la valenciana Diana Morant.

Este verano, la Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), el vehículo filantrópico del magnate tecnológico de Microsoft, ha aprobado subvencionar dos proyectos vinculados a Diana Morant. El primero, una subvención de cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) al CSIC para un proyecto de cereales transgénicos.

El apoyo de Bill Gates a Insud Pharma

El segundo cheque que ha decidido firmar Bill Gates este agosto, por un importe de 2,73 millones de dólares (2,5 millones de euros), lleva el nombre de la farmacéutica española Insud Pharma, que resulta ser uno de los socios minoritario de Terafront, el proyecto de laboratorio farmacéutico semipúblico que Diana Morant y el Gobierno están impulsando en España. El Gobierno tiene el 49% del capital de la sociedad, mientras que Insud Pharma y la multinacional Rovi poseen otros 25,5% cada una.

Insud Pharma recibeasí una ayuda de Bill Gates, dueño de Microsoft, de 2,5 millones para un proyecto de desarrollo de oxitocina para países en desarrollo. La multinacional española es uno de los accionistas clave de Diana Morant en su proyecto de laboratorio público, que ha bautizado como Terafront Pharmatech y que acaba de ser bautizado en el BOE hace escasos meses. Además, estará presidida por Lucas Sigman, CEO de Insud Pharma.

Los tres accionistas de Terafront deben desembolsar 75 millones de euros en el proyecto antes del fin de 2024. El Gobierno debe desembolsar 37 millones de euros, mientras que cada laboratorio privado tiene que inyectar casi 20 millones. El objetivo del nuevo laboratorio, tal y como ha indicado Diana Morant, es el desarrollo de procesos avanzados y el proyecto de fondo de proveer medicamentos a precios asequibles.

La aportación de Bill Gates al CSIC

Tal y como consta en los recientes registros de la Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), la fundación otorgó una subvención al CSIC, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya titular es Diana Morant, para crear «cereales modificados que sean capaces de la fijación de nitrógeno y de producir un rendimiento sostenible en condiciones de nitrógeno y agua limitados», según consta en la documentación de la fundación del tecnólogo estadounidense.

Este diario ha contactado con el CSIC para recabar mayor información del proyecto pero, aunque un portavoz del centro público confirma el acuerdo con la Fundación de Gates y su ex mujer, prefieren no dar mayor información al respecto hasta que dé lugar a una comunicación oficial sobre la que la entidad estatal y el donante están actualmente trabajando.

Esta subvención, que financia un proyecto con una duración de 51 meses, está englobado en la labor de la Fundación en Desarrollo agrícola. Su misión es «el apoyo a ganaderos y gobiernos en el África Subsahariana y Asia del Sur que están buscando una transformación agrícola inclusiva y sostenible, que cree oportunidades económicas, respete el límite de los recursos naturales, y ofrezca a todo el mundo acceso a una alimentación nutritiva y asequible, reza la rama filantrópica de Bill Gates.

El CSIC lleva años trabajando en la modificación transgénica de los cereales, para optimizar los recursos agrícolas en climas cambiantes y entornos de sequía, tanto con la cebada, el arroz o el trigo. Uno de los proyectos donde participa y que acaba de arrancar lleva el nombre de Recobar, que busca la mejora genética de la cebada en entornos de sequía y condiciones de bajo nivel de nitrógeno.

Bill Gates gasta al año casi 8.000 millones en filantropía

La fundación de Gates y su ex mujer tiene un presupuesto que alcanza los 7.700 millones de euros para 2024 y que reparten en subvenciones a lo ancho del mundo. No es la primera vez que invierten en proyectos en España. Solo este año ha concedido proyectos por valor de 8 millones de euros a cuatro entidades distintas: el CSIC, Insud Pharma, GWL Voices for Change and Inclusion y Spotlab.

Bill Gates también subvenciona medios de comunicación. En España, como ha venido publicando este diario, tiene puesta su confianza en El País, buque insignia de Prisa, medio al que ha concedido el año pasado una subvención de 1,2 millones de euros para «la conciencia pública y el análisis» de la salud global después de la pandemia.