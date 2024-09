Una conocida presentadora desvela los secretos de la televisión de los 90

La televisión de los 90 fue una época que marcó la vida de miles de españoles: desde ‘Grand Prix’, pasando por ‘Genio y Figura’, ‘El Juego de la oca’, ‘La quinta marcha’ o ‘Sorpresa ¡Sorpresa’, entre otros, muchos programas llenaron de risas y entretenimiento a miles de hogares.

Precisamente, una presentadora de esa época, ha dado una entrevista a un espacio de Antena 3 para revelar cómo era estar en el plató por aquel entonces.

Hablamos de la actriz y modelo venezolana Ivonne Reyes, quien hace poco hablado con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles‘ sobre su trayectoria en la pequeña pantalla.

Así llegó la presentadora a TV

Reyes comenzó recordando que a los 17 años se fue de casa para cumplir con sus sueños. En los 90, se casó con Miguel ‘Micky Mata’, hermano y mánager de su compatriota, el actor Carlos Mata, quien le abrió las puertas al mundo del entretenimiento.

Si bien la actriz comenzó su carrera en la TV a mitad de los 80s en Venezuela, saltó después a la pantalla chica española en ‘Cristal’ para ocupar un pequeño papel como azafata en ‘El precio justo’, presentado por Joaquín Prat.

Foto: Ivonne Reyes

Después llegó al conocido programa ‘El juego de la oca’: «nos lo pasábamos muy bien en camerinos«, ha revelado la empresaria.

Al ser consultada por Ónega sobre cómo era el espíritu de la televisión de los 90, Ivonne contestó que era «muy bonita, familiar y divertida». «Estoy muy orgullosa de las personas con las que he trabajado», ha agregado la empresaria, calificando a esta gente de «muy profesional».

En la entrevista, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ alabó que no había formato en el que no estuviese presente Ivonne, algo que es cierto porque ella siempre fue escogida por las cadenas de televisión para colaborar en los diferentes espacios de la época.

En cuanto a su trayectoria, la venezolana señaló que a menudo tiene que «recordar todo lo que ha hecho», reconociendo además que «no sabía hacer un programa sin guión» y que ha pasado «muchos años» con esa incidencia.

Historial amoroso

Aunque la empresaria sudamericana confirmó que no se encuentra «enamorada», no le cierra las puertas al amor. Ha asegurado que hay amores «que no se conocen», a lo que Sonsoles Ónega le ha parecido un misterio.

Recordemos que Ivonne ha tenido algunas parejas, empezando por su matrimonio con Miguel Mata hasta su aventura con Pepe Navarro, con quien actualmente enfrenta un caso judicial por su hijo, al cual Pepe no ha querido reconocer.

Otros novios han sido José María Guzmán, ‘el piloto’, Nacho Muñoz del Toro, Víctor Martínez Chocarro, Jesús Arranz Monje y Gabriel Fernández.