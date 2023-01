La casa del dragón, The White Lotus, Colegio Abbott o The Bear: dónde ver las series ganadoras de los Globos de Oro

Acusados de corrupción y falta de diversidad racial entre sus integrantes, sometidos a críticas y boicots y con su prestigio en caída libre (en su pasada edición ni siquiera se retransmitieron por televisión), los Globos de Oro estuvieron a punto de desaparecer.

Anoche celebraron una nueva edición repleta de glamour y estrellas de Hollywood en el Beverly Hilton de Los Ángeles, una noche con emotivos discursos de Guillermo del Toro, Santiago Mitre, Steven Spielberg (uno de los grandes triunfadores) y hasta Volodímir Zelenski, que intervino a través de un vídeo.

En su vuelta a la normalidad y centrándonos en el capítulo televisivo, HBO y Disney+ se colocaron entre los vencedores, de la mano de títulos como La casa del dragón y The White Lotus y Abott Elementary (Colegio Abott).

Euphoria, Yellowstone, The Bear, Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Ozark, The Dropout y Black Bird fueron otras de las premiadas. TSi no las has visto, te decimos a continuación por qué deberías hacerlo y dónde encontrarlas.

‘La casa del dragón’, HBO Max

House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos y una de las grandes apuestas de HBO Max para 2022, obtuvo su reconocimiento al hacerse con el Globo de Oro a la mejor serie dramática.

Aterrizada el pasado 22 de agosto en la plataforma, La casa del dragón (que, por cierto, rodó muchas de sus escenas en España) nos lleva de nuevo a Poniente para bucear en la historia de la casa Targaryen 200 años antes de los sucesos relatados en Game of Thrones.

Las aventuras, pasiones y traiciones detrás del auge y la caída de la saga de rubios platino más famosa de la televisión se desarrolla en 10 episodios en las que acompañamos a los personajes en su conquista del Trono de Hierro y los Siete Reinos.

La historia, basada como su antecesora en las novelas de George R.R. Martin (en este caso Fuego y sangre), conduce después a la brutal guerra por la sucesión conocida como Danza de los Dragones que inició el principio del fin de los únicos en Poniente que volaban a lomos de estos seres mitológicos.

The White Lotus, HBO Max

Disponible desde el 31 de octubre también en HBO Max, hemos caído rendidos, con más entusiasmo si cabe que en la primera temporada, a la segunda entrega de The White Lotus.

Si la primera, ambientada en Hawái, recibió 20 nominaciones a los premios Emmy en 13 categorías y diez victorias, la mayor cantidad de galardones de cualquier serie este año, incluidas las series limitadas o de antologías, The White Lotus 2 comienza la temporada de premios con el galardón a mejor miniserie, así como el de mejor actriz secundaria de miniserie para una grandiosa Jennifer Coolidge que despierta por igual pasiones y memes en TikTok.

Con el mismo trasfondo de sátira social, la nueva entrega de nuevo creada, escrita y dirigida por Mike White nos lleva en este caso a Sicilia, donde conoceremos las andanzas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

Porque siempre gusta ver que ‘los ricos también lloran’, incluido en uno de los mejores hoteles del mundo, en este caso el impresionante Four Seasons San Domenico Palace ubicado en la localidad de Taormina, en la costa este siciliana, un cinco estrellas con siglos de historia que ya sedujo a la realeza, actores de Hollywood y escritores.

Colegio Abbott, Disney+

Con tres galardones se fue a casa Abbott Elementary (Colegio Abbott), los de mejor serie de comedia o musical, mejor actriz de comedia o musical para Quinta Brunson y mejor actor secundario de serie televisiva para Tyler James Williams.

Además de protagonizarla, Quinta Brunson es la creadora de Colegio Abbott, una comedia que adopta el formato de falso documental y que debutó en diciembre de 2021 en el canal estadounidense ABC.

Su primera temporada, de 13 capítulos, se puede ver en España a través de Disney+. La segunda entrega, de 22 episodios, aún sigue en emisión en la citada cadena norteamericana y no sabemos aun cuándo llegará al catálogo de Disney+ en España.

En cuanto a la trama, sigue a un grupo de profesores en su día a día un colegio público de Filadelfia con una directora algo sorda. Con formato de falso documental, al estilo de Modern Family y The Office, muestra las dificultades con las que lidian los docentes de una escuela de educación primaria con recursos escasos.

Euphoria, HBO Max

Aunque no pudo recoger personalmente el premio, Zendaya se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz protagonista de una serie dramática por el papel de Rue Bennett en Euphoria.

La serie de HBO Max, creada por Sam Levinson, se centra en su adicción a las drogas, sus demonios y sus intentos de rehabilitación en un entorno repleto de personajes adolescentes que se enfrenta a sus propios problemas y complicadas existencias.

La segunda temporada, estrenada en enero de 2022, era aún más “difícil de ver” que la anterior, según la propia Zendaya, que pedía empatía para un personaje que no deja indiferente.

Yellowstone, SkyShowtime

Kevin Costner tampoco pudo asistir a la ceremonia por las lluvias torrenciales que amenazan zonas de California y se quedó sin recoger su Globo de Oro como mejor actor de drama por Yellowstone.

No muy conocida en nuestro país, en la serie, que pronto aterrizará en SkyShowtime, interpreta a John Dutton, un hombre chapado a la antigua que intenta mantener intacto su rancho, asediado por la especulación inmobiliaria, una reserva de nativos y empresas eléctricas.

Taylor Sheridan firma esta historia que está desplegando todo un universo y que incluye 1883 con Sam Elliott y 1923 con Helen Mirren y Harrison Ford.

Orzak, Netflix

Julia Garner remató su fantástico recorrido como Ruth Langmore en Ozark, una interpretación premiada con el Globo de Oro como mejor secundaria en comedia o drama.

El 29 de abril se estrenaba en Netflix el final (la cuarta temporada se dividió en dos partes, al estilo de La Casa de Papel y Stranger Things) de la fascinante historia de un matrimonio convencional que navega entre el lavado del dinero, la violencia de los carteles y la presión del FBI.

Producida por Bill Dubuque, Chris Mundy, Mark Williams y Jason Bateman, que también hace de protagonista, el peso de esta última parte se inclinaba precisamente hacia el personaje de Ruth, lo que evidencia su importancia para el final de la historia.

The Bear, Disney+

Tampoco hay que dejar de ver The Bear, cuyo protagonista, Jeremy Allen White se ha hecho con el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical.

Estrenada el pasado octubre en Disney+, fue una de las grandes sorpresas y nuestras preferidas del año.

De ocho episodios y dirigida por Christopher Storer, The Bear cuenta la historia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia, el Original Beef of Chicagoland, después de un drama familiar.

Carmy tendrá que encontrar un equilibrio entre las dificultades que supone ser propietario de un pequeño negocio, su equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares mientras lidia con el impacto que le ha supuesto el suicidio de su hermano.

Dahmer, Netflix

El premio a mejor actor de miniserie en la 80 edición de los Globos de Oro fue para Evan Peters por Dahmer. Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, una miniserie que gira en torno a este siniestro personaje acusado de matar a más una decena de individuos, incluidos varios niños, en Milwaukee y Ohio, entre 1978 y 1991.

La ficción se centra en la infancia y adolescencia de Jeffrey Dahmer que incluyen una madre drogadicta y un padre ausente, un hogar sin cariño y la afición a la disección de animales.

Un psicólogo le diagnosticó incluso necrofilia y con solo 18 años cometió sus primer asesinato, en 1978. Aunque a punto estuvo de se atrapado por la policía, después lograría matar a a 16 personas evadiendo a los agentes.

Black Bird, Apple +

En la misma gala, Paul Walter Houser fue premiado como secundario por otro asesino real, Larry Hall, en Black Bird, la serie de Apple TV+.

Basada como decimos en hechos reales, su creador, Dennis Lehane, narra la historia de Jimmy Keene (Taron Egerton), una promesa del deporte que dedicó su vida al tráfico de sustancias ilegales hasta ser arrestado. Tras ser condenado a 10 años en una prisión de mínima seguridad, las autoridades federales le ofrecen una oportunidad para salir mucho antes.

Para ello, debe entrar a una institución de máxima seguridad para criminales dementes y conseguir la confesión de uno de ellos: Larry Hall, además de averiguar dónde están los cuerpos de varias jóvenes a las que Hall habría matado.

De seis capítulos y de momento sin anuncios sobre una segunda temporada, se trata de una serie que engancha de principio a fin, mientras Jimmy trata de hacerse amigo de un supuesto criminal demente poniendo en riesgo su propia vida.

The Dropout, Disney+

Terminamos con Amanda Seyfried, que se llevó el premio de mejor actriz de miniserie por The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, de Disney+.

Estrenada en la plataforma el pasado 20 de abril, se basa en la historia real de uno de los mayores fraudes de la historia de Silicon Valley.

Amanda Seyfried da vida a Elizabeth Holmes, la mujer multimillonaria más joven del mundo que en tiempo récord pasó de ser una joven promesa de los negocios tecnológicos a ser condenada por fraude.

Holmes convenció al mundo de haber desarrollado una máquina capaz de realizar una serie de análisis médicos con solo unas gotas de sangre del paciente, pero su empresa, Theranos, colapsó a raíz de una investigación de The Wall Street Journal.