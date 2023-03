Cómo entrar en el mundo de ‘The last of us’ sin salir de Madrid

Seguimos dándole vueltas al final de la primera temporada de The last of us y, con ella, el viaje de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) o, al menos, este primer viaje, porque ahora comienzan otro, y no sustentado sobre la sinceridad precisamente.

Para ayudarte a digerir los apenas 42 minutos de ficción, muertes, mentiras y verdades de esta última entrega -y mientras esperamos a conocer algún detalle de la nueva temporada, ya confirmada por HBO Max– de la adaptación del exitoso juego de Naughty Dog a las pantallas, tenemos una propuesta muy especial que hacerte.

Si vives en Madrid, pon rumbo al número 18 de la calle Gran Vía donde encontrarás en el edificio que durante medio siglo ocupase el Hotel de Roma, WOW Concept, el primer centro comercial ‘phygital’ de la ciudad.

The last of us. Imagen: WOW Concept.

Ya estás dentro; ahora solo tienes que localizar el Espacio PlayStation y prepararte para vivir una experiencia inmersiva.

‘The last of us’: solo hasta el 19 de marzo

Totalmente gratuita pero solo hasta el 19 de marzo en horario de 12.00 a 21.00 horas, esta instalación de WOW Concept ha recreado el escenario postapocalíptico de la serie, en el que la expansión del Cordyceps amenaza a la humanidad.

Así, podrás recrear el viaje de Joel y Ellie a través de desolados paisajes arrasados por el virus mortal, visitar una guarida abandonada de Luciérnagas e incluso ver a uno de los temibles chasqueadores.

Perfectamente ambientado y con tenebrosos efectos de iluminación, podrás enfrentarse a los peligros del terrible hongo y descubrir cómo Joel y Ellie luchan por sobrevivir.

The last of us. Imagen: WOW Concept.

Además, ver en persona objetos y elementos icónicos de la serie y, por qué no, probar tus habilidades metiéndote en la piel de los protagonistas (y quizás atreviéndote a tomar terribles decisiones) en el juego The Last of Us y The Last of Us parte II.

Una despedida (momentánea) de Joel y Ellie

La serie que ha puesto de acuerdo a la crítica y cautivado a millones de espectadores nos dejaba en el noveno y último capítulo mucha acción (y muchas muertes), una conversación en la que Joel se desnuda y que permite conocer más de su relación con Ellie y también su decisión en torno a la niña (pero sin ella) que afectará no solo a la búsqueda del que podría ser el remedio contra el terrible virus, sino también a la nueva vida de ambos.

Por lo que se sabe, The last of us 2 y al contrario de lo que hemos visto en la primera entrega, no abarcará toda la Parte II del videojuego del mismo nombre, lo que daría pie a una tercera temporada (aún no confirmada por la plataforma de streaming).

Mientras esperamos más noticias, esta experiencia inmersiva en WOW Madrid es sin duda una buena oportunidad para sumergirnos en esta historia y poner el brocho de oro a la primera temporada junto a Joel y Ellie.