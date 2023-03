Cuatro vinos que ‘Clara-mente’ son un buen negocio (para Shakira)

Shakira se mantiene fiel a su último lema, lanzado el 11 de febrero en el explosivo hit BZRP Music Session #53 junto al argentino Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Una afirmación que no se queda en la música y, de hecho, la artista, exmujer del futbolista Gerard Piqué, ha sabido convertir su despecho en una fuente de lucrativo negocio.

Mientras su venganza virtual sigue arrasando musicalmente, tanto en el hit BZRP, como los otros tres temas Te felicito, Monotonía y TQG (la canción más escuchada del mundo en este momento), Shakira se ha propuesto diversificar (también económicamente) sus dardos a Piqué.

Los dardos de Shakira se convierten en vinos

Cada una de las canciones alude de algún modo a los protagonistas de esta historia de tres, pero también llevan en sus letras todo tipo de guiños a marcas que, por supuesto, han sacado provecho de la inmensa difusión -más de 370 millones de reproducciones en YouTube y casi 400 millones en Spotify, y subiendo-.

Shakira y el argentino BZRP FOTO: BZRP

Casio, Twingo, Chupa Chups, Nesquik o la cerveza Estrella de Galicia son algunas ellas.

Siguiendo en su línea, la colombiana ha sorprendido a sus seguidores y a la legión de curiosos que sigue sus movimientos con el lanzamiento de una nueva gama de productos: 4 vinos que, bajo el nombre Una loba como yo, prestan frases de la canción a las diferentes variedades.

La iniciativa ha causado tanto furor que se agotaron las existencias en pocas horas. La bodega Vino de Ángeles encargada de elaborarlos, ya ha anunciado que hay más unidades en camino, como puede verse en su web.

Los vinos de Shakira

Vino de Ángeles, una empresa vitícola de Castilla y León situada en Valladolid, afirma de los vinos que son “un homenaje a las mujeres que se atreven a ser ellas mismas y a expresar sus sentimientos”.

Con elaboraciones en seis denominaciones de origen: D.O. La Mancha, D.O.Ca. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Cigales y D.O. Toro, la bodega ha escogido cuatro de las potentes frases que Shakira dispara en sus temas a su expareja y a la mujer que desató la ruptura, Clara Chía, para definir los cuatro vinos.

Shakira durante la grabación FOTO: BZRP

Enmarcados bajo la marca común Una loba como yo, la bodega explica que busca “presentar unos vinos distintos, graciosos, modernos, mimados” con los que, además, “llegar a públicos más jóvenes y actuales, además de sacar una sonrisa a nuestros clientes”.

Para tipos como tú

El primero de los vinos, bautizado como Para tipos como tú, es D.O. Ribera del Duero elaborado con tempranillo y una base de viñas viejas, que ha estado cuatro meses en barrica de roble americano y francés.

Infografía: Jordi Català.

Según lo describe el gerente de la bodega Ángel Garrote Ruiz de Temiño, “puede parecer un vino rudo, pero es elegante y moderno”.

Con bordes de tonos nazarenos y de capa central color rojo picota, sus taninos son dulces y abunda la fruta roja tipo frambuesa o mora. En boca es untuoso y el final sabroso, añade la descripción.

Una loba como yo no está para novatos

El segundo, de nombre Una loba como yo no está para novatos, es un rosado de 2022 de la D.O. Cigales que, según Garrote, combina uva tinta y blanca

Infografía: Jordi Català.

De color rojo frambuesa con destellos violetas, en nariz presenta aromas de fresa y mermelada. La bodega lo describe como “fresco, con sensaciones dulces, muy apetecible y de boca golosa, con reminiscencias de los chicles de fresa de antes”.

Se dirige a homenajear a mujeres “que han pasado un mal trago en su vida”.

Clara-mente

Clara-mente es un D.O. Rueda 100% verdejo.

Infografía: Jordi Català.

Limpio, brillante y claro, de color amarillo pajizo con irisaciones aceradas y de oro, se trata de un vino “meloso y amplio en boca”. En nariz se presenta como muy aromático, con fruta verde tipo manzana o pera y destellos cítricos leves, apunta el enólogo.

Una elaboración que remite a “Algo tan sencillo en la vida como ser claro, limpio y brillante”.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

La cuarta elaboración es un verdejo frizzante 2022 que se produce con uvas procedentes de la zona de Toro.

Infografía: Jordi Català.

Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan es un blanco, de tonalidad amarillo pajizo con destellos verdosos, que presenta en nariz aromas de fruta exótica y fruta verde.

Garrote Ruiz explica que este es un vino “muy sabroso y goloso, fácil de beber” y va “dirigido a las mujeres empoderadas”, y agrega, “las que defienden su importante papel en la sociedad”.

Shakira en foto muy reciente ” FOTO: Instagram Shakira

Nosotros no hemos tenido ocasión de catarlos por lo que, más allá de la novedad, falta comprobar si la calidad está al nivel del marketing.