Vegana y elaborada en Madrid: esta es la mejor pizza de España

Puede que no sea la primera opción que te venga a la mente cuando piensas en pedir una, pero certificamos que la pizza pistacho de Hot Now (Madrid) es uno de los motores que arrastra al público a esta pizzería del céntrico barrio de Chueca.

“Hay gente que nos visita solo por probar esta pizza”, apunta el pizzaiolo Roberto Borguesi. Que justamente esta elaboración haya merecido el título de mejor pizza de España ha supuesto tal alegría que “aún no puedo creérmelo” añade.

Junto a la de Hot Now figura, con el premio especial del jurado del Concurso de la Mejor Pizza de España 2022, que concede su presidente, el pizzaiolo Franco Pepe -The Best Chefs Awards al Mejor Chef de Pizza del mundo-, la presentada por Fratelli Figurato, una creación que remite a la más pura tradición de Nápoles, cuya pizza fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2017.

La mejor pizza de España

Cien por cien vegana y estrella en la carta de Hot Now, la ya oficialmente mejor pizza de España según este concurso que enfrentaba en la final a un total de ocho pizzaioli se elabora con crema de pistachos, carpaccio de calabacín, tomate confitado, panko y ralladura de lima fresca que añaden al salir del horno.

Es la primera pizza creada al abrir el restaurante en 2018. Foto: HotNow.

La idea de esta propuesta, nos cuentan, nace de la mente del chef Rafael Bérgamo, dueño de la pizzería junto a Andrés Correa. Bérgamo, que despliega su creatividad de fusión culinaria en Kuoco 360 (San Bartolomé, 14), también en Madrid, abrió en 2018 este establecimiento con el que venía a cumplir un sueño.

En la elaboración de la pizza se tuestan los pistachos para preparar una crema que lleva algún ingrediente secreto más, afirman, que acompañan al calabacín, los tomates confitados, el pan rallado en escamas (panko) que aporta crujiente y la ralladura de lima que se añade fuera del horno para darle frescor.

Para el pizzaiolo italiano Roberto Borghesi, que se encarga de prepararla diariamente, en los últimos años hemos asistido a un incremento del nivel de las pizzas servidas en España lo que se debe, a su juicio, a “que se utilizan ingredientes italianos y que muchos pizzeros del país se han ido a trabajar al extranjero, lo que representa un plus”.

El equipo de Hot Now en el concurso.

Fratelli Figurato, otra pizza de diez

Los hermanos napolitanos Vittorio y Riccardo Figurato son los otros vencedores del concurso.

Desde que abrieran el primer Fratelli Figurato en 2016 han crecido hasta sumar tres locales en Madrid desde los que quieren “llevar la comida italiana popular a España, abarcando desde la pizza napolitana a la pasta fresca”.

Los premios también les han acompañado, como el reciente 12º puesto en el listado 50 Top Pizza World 2022 y los premios Mejor Pizzería de España 2020, 2021 y 2022 según este mismo ranking.

En este caso presentaban una pizza que remite a Caserta, en la región de Campania, con una masa esponjosa e ingredientes tradicionales de la zona como ‘friarielli’ (una especie de grelos), queso próvola ahumado, salchicha napolitana, guindilla roja calabresa y tarallo (rosquilla salada napolitana), con la que se han alzado con la mención especial del jurado.

La de Fratelli Figurato se llevó el premio especial d Concurso Mejor Pizza de España.

Estrenada en su última carta, se trata de una pizza que juega con los ingredientes pero sin renunciar a la tradición napolitana ni, por supuesto, a la calidad de los ingredientes que se disponen sobre la masa.

Dónde se hacen las mejores pizzas de España

En la final del concurso que busca la mejor pizza de España compitieron, además de Hot Now y Fratelli Figurato, Parking Pizza (Barcelona), Sartoria Panatieri (Barcelona), Humo Pizza (San Sebastián), Demaio (Bilbao), Da Filippo (Alicante) y PizzaMore (Málaga).

El jurado, reunido en Can Pizza Serrano de la capital (ganador de la primera edición) y presidido por Franco Pepe, estuvo compuesto, entre otros, por el vicepresidente de Madrid Fusión, Benjamín Lana; el panadero Alberto Miragoli (Cientotreinta Grados, Madrid), el cocinero Gianni Pinto (NOI, Madrid) y el periodista gastronómico Alberto Luchini.

Entre sus criterios, explica Luchini, lo más importante en una pizza es la masa, que debe “estar bien fermentada para que sea ligera y siente bien”, perfectamente horneada y con una combinación de ingredientes que “funcione correctamente”, además de una buena presentación final.

Ahora solo queda disfrutar de ambas pizzas, que pueden degustarse en Hot Now y Fratelli Figurato.