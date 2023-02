Bocadillos de autor y burbujas de cava: lo que no te puedes perder del Passeig de Gourmets

Platillos, menús gourmet, cenas temáticas y experiencias gastronómicas, burbujas de cava, un puñado de grandes chefs con estrella Michelin y restaurantes de lujo daban forma al festival gastronómico Passeig de Gourmets en Barcelona, una cita que este año estrena como novedad una ruta de bocadillos de autor.

El barcelonés paseo de Gràcia es el marco de esta sabrosa iniciativa que este año celebra su sexta edición, del 9 al 19 de marzo, en la que será su cita con más participación de la historia, un total de 21 establecimientos.

Encuentra tu hotel en Barcelona al mejor precio pinchando aquí

Alta gastronomía en el Paseo de Gracia

Es una de las avenidas más elegantes del mundo, llena de historia, de arquitectura, de Gaudí, de tiendas moda y lujo.

Chefs Passeig de Gourmets. Foto: ©Diana Segura.

Pero el Paseo de Gràcia es también es uno de los mayores centros gourmet de la capital catalana, hogar de reputados fogones y estrellas Michelin, un patrimonio que trata de acercar al gran público a través de estas jornadas gastronómicas y precios asequibles.

Y justo este año, cuando la avenida más cosmopolita de la ciudad cumple su 200 aniversario, que celebrará con muchas actividades, Passeig de Gourmets crece en oferta y variedad, sumando en esta edición un total de siete estrellas Michelin: una en Aleia (Hotel Casa Fuster), dos en Moments (Mandarin Oriental, Barcelona), una en Oria (Monument Hotel) y tres en Lasarte (Monument Hotel).

Para Carme Ruscalleda, madrina y protagonista de las jornadas está claro que “Passeig de Gràcia está siempre en la lista de las visitas indispensables en Barcelona por su arquitectura, por su moda, su encanto y ahora por su gastronomía”.

En este sentido, añade, “Passeig de Gourmets es una fiesta para todos, para disfrutar juntos de lo que más nos gusta y hacer de este festival el mejor encuentro para compartir con familia y amigos”.

Passeig de Gourmets. Infografïa. Jordi Catalè.

Ruta de bocadillos de autor

Luis Sans, presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, confirma que esta edición que está por llegar será especial.

Y es que si bien todas las ediciones han tenido el respaldo del público, esta en particular se ha trabajado especialmente “para hacer brillar nuestro Passeig de Gràcia, para que todos vengan a disfrutar de nuestra fiesta gastronómica”.

En cuanto a las propuestas, el festival Passeig de Gourmets, que ya contaba desde su inicio en 2018 con cuatro rutas distintas para disfrutar del talento de los chefs del Paseo de Gràcia y vías adyacentes: las de Platillos, Menús Gourmet, Cenas Temáticas y Experiencias Gastronómicas, suma este 2023 la de Bocadillos de Autor.

Se trata, explican, de una propuesta desenfadada donde se prima el producto de cercanía, pero también es una acción pensada para hacer llegar exquisiteces no habituales en los bocadillos a aquellos que tienen poco tiempo y mucha hambre.

En total, seis cocineros han preparado propuestas para esta nueva ruta a la que Sans augura «gran éxito».

Dados de atún rojo con demi glacé cítrica, cremoso de zanahoria y mayonesa picante H10 Casa Mimosa.

Entre las propuestas, que incluyen bebida, se cuentan el Bokata Martintxo by Martín Berasategui de filete de vaca gallega con crema de sardineta acompañado de patatas rústicas con mayonesa de mostaza y lima en Monument Hotel, el Soft Shell crab roll con salsa thai de tamarindo, papaya, cebolla encurtida de La Terraza del Claris o el Brioche de ternera marinada con ponzu, mayonesa umami y cebolla japonesa en el Restaurante Solomillo.

Ruta de los platillos

También se mantendrán las habituales, como la Ruta de los Platillos que permite disfrutar de raciones por un precio fijo de 10 euros, bebida incluida.

Participan en esta ruta 12 restaurantes que, además de la gastronomía, ofrecen atractivos que van de la arquitectura singular de sus edificios al entorno de algunas de las mejores boutiques y hoteles de la ciudad.

Menús Gourmet

En el caso de los Menús Gourmets, participan 10 restaurantes que han elaborado sofisticados platos de temporada de estilos muy diferentes.

Ruta de Platillos. Infografía: Jordi Català.

Estos menús, que requieren de reserva previa, se presentan en dos opciones: una con un precio de 55 euros que incluye 3 copas de cava (entre otras bebidas), y otra por 70 euros con un maridaje exclusivo de cavas ideado para cada plato.

Cenas Temáticas

En el apartado de Cenas Temáticas se incluyen citas especiales que se celebran una única noche con una línea temática concreta.

Es el caso de la cena inspirada en música de los 80’ en Sintonía; el viaje entre la carne de solomillo y la trufa en el Solomillo; Els dînners de Gala de Moments; o la oda a la trufa en SOLC.

Leer más: Así es el menú del Mandarin Oriental de Barcelona inspirado en un libro de Dalí

Experiencias Gourmet

Por último, en el apartado de Experiencies Gourmets se incluyen talleres específicos en los que los chefs del Paseo de Gràcia comparten técnicas, recetas y conocimientos y donde se puede aprender a elaborar un steak tartar muy especial o a explorar el mundo del sake, entre otras propuestas

Ruta de Platillos. Infografía: Jordi Català.

Quién participa en Passeig de Gourmets

21 establecimientos del eje comercial de la Pedrera, de la Casa Batlló y de la Casa Amatller, entre otras, son los encargados de ofrecer a los amantes de la gastronomía otra manera de vivir el paseo más glamouroso de Barcelona.

Se trata de El Jardín del Alma (Alma Barcelona); Restaurante Virens (Almanac Barcelona); Os-Kuro (Claris Hotel & Spa); La Terraza del Claris (Claris Hotel & Spa); El Nacional; H10 Casa Mimosa (H10); Hotel Casa Fuster; LomoAlto; LomoBajo; Belbo Terrenal; Belbo Fasto; o El Cafè del Majestic (Majestic Hotel & Spa Barcelona).

Además, participan también SOLC (Majestic Hotel & Spa Barcelona); Blanc (Mandarin Oriental, Barcelona); Moments (Mandarin Oriental, Barcelona); Verbena Terrace (Monument Hotel); Mr Porter Barcelona; The Bistrot (Santa Eulalia); Sintonía; Solomillo; Somni Restaurant (The One Barcelona).

Chefs de lujo

En cuanto a los chefs que estarán cocinando en estas jornadas encontramos grandes nombres como los de Carme Ruscalleda, Raül Balam Ruscalleda y Miguel García de los restaurantes del Mandarin Oriental; Gabriele Milani del Monument Hotel; Rodrigo de la Calle y Sergio Ruiz del Virens; Michele Camolei de Claris Hotel & Spa; e Imma López del Majestic Hotel & Spa.

También Oriol Canillas de Hotel Casa Fuster; Gio Esteve de Alma; Alberto Vicente de Belbo Terrenal y Belbo Fasto; Miguel Muñoz de The One Barcelona; Ryan Murphy de Mr. Porter; Víctor Bardavio de H10 Casa Mimosa; Jorge Planas de Solomillo; Pablo Tomás de Sintonia; Michel Gradeler de El Nacional BCN y Jordi Alcaraz de LomoAlto&LomoBajo.

Para maridar, nada como las burbujas del cava. Según Javier Pagés, presidente del Consejo Regulador del Cava, “no hay ningún vino en el mundo con mayor versatilidad gastronómica que el cava y por ello es uno de los protagonistas de iniciativas de éxito como el Passeig de Gourmets, que año tras año ha crecido hasta llegar a los 2.500 menús de la última edición, cifra que se prevé superar este año”.

La D.O. Cava patrocina este evento, junto a Estrella Damm y Royal Bliss.