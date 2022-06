Restaurante Tablafina: sabores locales y aspiraciones internacionales

El NH Collection Gran Hotel Calderón de Barcelona (Rambla Catalunya, 26), de cinco estrellas, acaba de presentar sus nuevas propuestas gastronómicas que convierten a su restaurante Tablafina, y su coctelería Eleven BCN en la planta 11ª (la más alta de esa elegante calle) en dos magnéticas opciones para huéspedes y residentes. Y de paso, que puedan probar un cóctel firmado por uno de los bartenders importantes del sur de Europa, Marlon Ruocco.

Terraza del restaurante Tablafina.

El restaurante Tablafina que se abre a pie de calle (y con terraza) despliega su nueva carta bajo tres pilares: productos son de calidad con denominación de origen y sello local, recetas clásicas locales y otras reinterpretadas, y una llamativa innovación: tras la comida o cena, poder comprar embutidos, quesos o carnes que al comensal le hayan gustado durante la experiencia.

Es como si el restaurante compartiera espacio con un pequeño establecimiento de comestibles de élite.

Novedades de la temporada

Entre las novedades figura el nombre de Abel Valverde (director de restauración de Pescaderías Coruñesas y restaurante Desde 1911), quien ha supervisado la carta de Tablafina, diseñada por el chef Joel Tomàs.

El chef Joel Tomàs.

La nueva disposición del lugar incluye una zona de mesas, una barra y un vistoso expositor con quesos seleccionados por Valverde, siempre reivindicativo de la cultura quesera y de su promoción pública: “Si estoy en algún sitio, tiene que haber quesos”, dice.

La extensa carta de vinos incluye cerca de 60 referencias, de las que más de 40 se sirven por copa, número prácticamente imposible de igualar en cualquier otro restaurante.

Restaurante Tablafina.

Entre estos vinos se encuentran Dominio de Pingus PSI (DO Ribera del Duero), Recaredo Turó D’en Mota, Marimar Estate La Masia, Torres Mas La Plana (DO Penedès), La nit de les Garnatxes (DO Montsant), Belondrade y Lurton (DO Rueda) o el ARS Collecta Gran Rosé (D.O. Cava).

El concepto gastronómico

La idea gastronómica de Tablafina, creada por Valverde y Robledo, «da un paso más en la línea gastronómica del restaurante» describe Joel Tomás.

Expositor de quesos y vinos.

Además de la cuidada selección de quesos hay una charcutería de alta calidad con productos como el salchichón de Vic, los jamones ibéricos de bellota y la legendaria sobrasada Xesc Reina con miel y trufa, que se complementan con varias conservas catalanas de alta gama.

La carta

En la carta se presentan platos tradicionales catalanes como el canelón de carn d’olla y la bomba de la Barceloneta, y otras de más prestigio como el suquet de pescado preparado por el chef Nicolau Torra, o el jarrete de ternera 24h (1,2kg) con puré de patata meloso y jugo al estilo Santi Santamaría, así como el solomillo Wellington de corte fino.

Otras opciones son la lubina salvaje al vapor, los chipirones salvajes al fuego de achiote y judías verdes; y postres como la crema catalana tradicional, el brioche caramelizado de mousse de chocolate negro o la tarta de zanahoria versión Tablafina.

Infografía: Jordi Català.

Pero como guiño interno a la cadena están los platos “Tan lejos, tan cerca”, como el bocadillo de calamares de Madrid, las papas aliñás de Sevilla o los raviolis de boletus de Milán, inspirados en los restaurantes hermanos de Tablafina en los hoteles HN.

Infografía: Jordi Català.

Vistas y cócteles

Desde la coctelería ElevenBCN se ve la ciudad en toda su extensión. Estos son los dominios del bartender Marlon Ruocco que ha diseñado una carta con 18 cócteles internacionales (algunos sin alcohol).

Allí se presenta una propuesta nocturna complementada con actuaciones de DJ’s que pueden hacer de una velada veraniega en esta terraza unos momentos únicos.

Infografía: Jordi Català.

Como dicen en el hotel, la propuesta es convertir este espacio en un nuevo lugar de moda pero a precios asequibles.

La experiencia de Ruocco

El italiano Marlon Ruocco lleva trabajando más de 10 años en coctelería internacional. Se inició en Turín y ha trabajado en Soho House y con el chef Nandu Jubany.

Infografía: Jordi Català.

Su versatilidad, personalidad y conocimiento profundo de la mixología convierten su carta de cócteles internacionales en otra de las ofertas más interesantes del NH Calderón, con su especial versión de cócteles como Flow Real, Golden Negroni, Mediterráneo, Doctor Mule o Margot Hó, entre muchos otros donde se encuentran los grandes clásicos.