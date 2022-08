Estos son los restaurantes favoritos de los jugadores del Barça

Los restaurantes que eligen futbolistas y directivos del FC Barcelona tienen que reunir algunas condiciones particulares. Además de una cocina de alta calidad y un servicio de primera, deben tener espacios para que los comensales puedan estar tranquilos, a salvo de la presión de la fama.

Varios locales son tradicionales puntos de festejos y encuentros de la plantilla. Algunos han fascinado tanto a los jugadores que se terminaron haciendo socios. Otros son como templos de la historia blaugrana.

Conozcamos algunos de ellos en esta ruta gastronómica con sabor blaugrana.

Fermí Puig: tradición catalana y alta cocina

Fermí Puig abrió su restaurante en el 2013 junto a Alfed Romagosa, después de más de doce años pilotando una de las grandes referencias de la gastronomía catalana: el mítico Drolma del Hotel Majestic (lo que le supuso una estrella Michelin)

Infografía: Jordi Català.

Este local de Balmes 175, en la parte alta de Barcelona, ha recibido a jugadores del Barça en diferentes ocasiones.

Una parte del interiorismo es como un pequeño templo del barcelonismo, entre recuerdos, camisetas, objetos, fotografías e incluso un fragmento de valla del antiguo estadio de Les Corts.

Un sector del restaurante Fermí Puig es un pequeño templo del barcelonismo

Fermí Puig y sus amores futbolísticos y gastronómicos Foto: Fermí Puig Instagram

El lugar presenta menús a 75 euros con diferentes platos y vinos de gran calidad, como El dinar a preu fet (Comida a precio fijo), El sopar de duro (La cena de un duro) o Els clàssics (Los clásicos).

Gatsby: ¡que empiece el especáculo!

Gatsby Barcelona es una mezcla de club lounge vanguardista y cosmopolita, pensado para celebrar cenas de lujo acompañadas del más puro estilo cabaret.

Infografía: Jordi Català.

Sus chefs fusionan la alta cocina con platos clásicos españoles, pero también se sirve alta coctelería; en un ambiente acompañado de espectáculos en directo con música, danza y atracciones que recuerdan a los Felices Años 20.

Alta coctelería en Gatsby Foto: Fermí Gatsby Barcelona

En este restaurante de Tuset 19 los jugadores del Barça han celebrado muchos triunfos, tanto ligueros como de Copa del Rey.

Leer más: El espíritu de la Ley Seca revive en Gatsby

El precio medio del menú está sobre los 40 euros, con estrellas como el Lomo alto de wagyu con verduras de temporada a la parrilla a 91,5 euros, o el chuletón de vaca rubia gallega (de 1 kg), con patatas lingote, pimientos del padrón y chimichurri a 87,5 euros.

Via Veneto: gastronomía con glamour

Via Veneto presenta una cocina con estrella Michelin dirigida por el chef David Andrés. Además de tres soles Guía Repsol, fue elegido como tercer mejor restaurante de Barcelona 2021 por Macarfi, Nº 42 como Best European Restaurant por The Daily Meal, y se llevó el Premio Nacional de Gastronomía en 1984, 1994, 2013, 2019 y 2021.

Infografía: Jordi Català.

No es extraño que los jugadores digan (como afirmaba Dalí) que es el mejor restaurante de Barcelona.

En Via Veneto la plantilla del Barça se ha reunido para cenar antes de un clásico contra el Real Madrid

Elegante y lujoso, combina una presentación exclusiva y tradicional, alta cocina de diseño pero a partir de recrear la gastronomía catalana; donde el valor promedio del plato está entre los 60 y 80 euros.

Canelones del Vía Veneto, alta cocina fusionada con tradicional catalana Foto: Vía Veneto



En el restaurante de Ganduxer 10 se celebraron varias cenas previas al clásico contra el Real Madrid, así como reuniones para celebrar fichajes y grandes anuncios, donde en ocasiones concurren los jugadores y en otras solo los directivos.

Uno de sus platos destacados es el ‘huevo de Calaf a las dos maneras’, con de setas de temporada, ‘huevo parmesano’ e ibéricos y caviar iraní a 54 euros.

9 Reinas: carnes al estilo argentino

Nueve reinas es una película argentina escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, pero también ha sido el restaurante favorito de los jugadores argentinos del Barça que afirmaban que era “un rincón de Argentina en Barcelona y Sant Cugat”.

Infografía: Jordi Català.

Futbolistas como Lionel Messi o Javier Mascherano (quedó tan encantado que se hizo socio del restaurante) ya no están, pero la fama quedó aquí y otros jugadores de la plantilla como Sergi Busquets suelen ir.

Al restaurante preferido de Messi, “un trozo de Argentina en Barcelona» van jugadores del Barça Foto: 9Reinas



Actualmente hay tres 9 Reinas: dos en Barcelona (València, 267 y Ganduxer, 28) y el otro en Sant Cugat (Sant Bonaventura, 3).

Leer más: Las estrellas del deporte conquistan la cocina de Barcelona

Los precios son más que razonables pero estrellas como el solomillo angus de 300 gramos está a 39 euros, o una entraña de wagyu de 200 gramos a 37 euros.

Masía Can Ferran: clásico de clásicos

Este restaurante ubicado en Sant Quirze del Vallès, cerca de Barcelona, en el 2002 recibió el Bib Gourmande de Guía Michelin, que recompensa la presentación de comida de calidad, regional y a buen precio.

Infografía: Jordi Català.

Este es el restaurante más clásico en el que se reúnen los jugadores del Barça, como si fuera una sucursal gastronómica de la Masía o el Camp Nou.

Los futbolistas del FC Barcelona suelen juntarse en Can Ferran al volver de vacaciones, para las presentaciones de nuevos fichajes o para cualquier otra celebración blaugrana.

El más clásico de los restaurantes favoritos de los jugadores del Barça es Masía Can Ferran, en la localidad de Sant Quirze del Vallès

Gastronomía en una masía con secretos, como esta sala con autógrafos Foto: Masía Can Ferran



Es un ambiente elegante y amplio pero con calidez, consagrado a las brasas y a la cocina catalana y cuyas especialidades son todo tipo de carnes, cocochas y caracoles a la plancha.

El precio medio es de 35€, y está situado en la Carretera de Molins de Rei, km 14.